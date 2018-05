Igualada posa en marxa la fira amb més de 160 estands

FirAnoia va obrir ahir a la tarda la seva activitat, un altre cop amb els estands al carrer, perquè la fórmula té més èxit que no pas el model de fer-ho en recintes tancats. Que sigui més popular i més visitada és un dels grans objectius dels comerciants i industrials que hi participen. Enguany, el principal adversari serà la pluja, si arriba com han previst els meteoròlegs.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va fer ahir la tarda la passejada inaugural, al costat del president de Fira d'Igualada, Joan Domènech.

Hi ha 169 expositors, una xifra similar a la que hi va haver els anys anteriors, i té un pressupost de 100.000 euros. Els números són lleugerament inferiors als de l'any passat, ja que, segons Domènech, enguany s'ha decidit separar el Tast Anoia –fira gastronòmica– que fins ara se celebrava de manera conjunta a la fira.