Igualada fa sortir el comerç al carrer en la 65a edició de la Fira de l'Anoia

La capital de l'Anoia celebra aquest cap de setmana una de les fires amb més tradició a la comarca i que enguany celebra la seva 65a edició tot recordant els seus inicis agrícoles i amb una transformació constant que ha adaptat els usos a les necessitats comercials que hi ha actualment a la ciutat i a la comarca. La part central del passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font són els punts per on discorre aquesta fira amb més de 120 paradetes d'activitats comercials de tota mena.

Al llarg dels tres dies que dura la fira, que s'acaba avui, se celebren moltes activitats i tallers per a totes les edats, com un rocòdrom infantil, un túnel de softbol per aprendre a llançar amb el bat, tallers per aprendre anglès o una mostra d'art urbà que es complementen amb un concurs del videojoc FIFA18 o un campionat d'habilitat amb motoserra.

Entre les novetats, destaca el Mercat de Cooperatives Escolars, on es mostren 11 projectes de cultura emprenedora creada per nens de 5è de primària de les escoles igualadines, com el projecte dels alumnes de l'escola Cop Clans, que expliquen que «la nostra cooperativa ven imants en forma de monstres, punts de llibre i posavasos, i amb els diners recaptats donarem el 10% a una ONG i la resta ens servirà per fer una excursió a un parc d'atraccions».

Una altra de les novetats és la marxa de la mostra TastaAnoia, una fira alimentària i de vins de la comarca que ha deixat d'estar present a la Fira Anoia per poder celebrar-se en solitari en unes altres dates, ja que ha assolit un volum i una importància prou gran per poder volar tota sola i establir-se com una mostra gastronòmica de primer ordre a la comarca i al país.

A la plaça de Cal Font hi ha presents una nombrosa representació dels concessionaris automobilístics de la ciutat, que, aprofitant la fira, ofereixen importants descomptes. Ricard Monell, d'Anoia Motor, comentava que «la ubicació és molt bona i les expectatives són altes respecte a l'èxit comercial de la fira».