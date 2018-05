Igualada celebrarà una fira per l'adopció d'animals de companyia

El proper dissabte, dia 12 de maig, l'Associació de Protecció d'Animals de l'Anoia (APAN) organitza la 5a Fira per l'adopció d'animals de companyia, que estarà situada a la plaça de Cal Font, a Igualada. Es podrà visitar la fira des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i també hi haurà un conjunt d'activitats. A les 10 s'iniciarà la Fira d'Entitats, i durant el matí hi haurà diferents tallers per als més petits i xerrades per a tot el públic.

A la tarda també hi haura tallers, una desfilada i xerrades, i a més a més a les 5 hi haurà una activitat amb Alex Ferreiro que durarà fins a les 7, i que consistirà a fer retrats dels animals de la gent del públic, i quan acabi, es podrà gaudir d'un espectacle de Bollywood Igualada. Per acomiadar la fira, a les 8 del vespre hi haurà un sorteig.