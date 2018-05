L'escoltisme de la Catalunya Central omple Calaf en la Trobada de la Cançó

La macrotrobada que els agrupaments escoltes de la demarcació central celebren cada tres anys va reunir ahir 18 agrupaments. Calaf, la seu escollida de l'edició d'aquest any, va acollir fulards i camises de tots colors, des dels més petits de les agrupacions fins als més grans, amb un total de 1.203 infants i 279 caps i queles, segons fonts de l'organització. Tots els participants es van sumar a l'eix de la celebració d'enguany que girava al voltant de la cançó popular Pol Petit.

L'organització va estar encapçalada per l'entitat juvenil Minyons Escoltes i Guies, que actua en tot el territori català. Tot així, va ser un equip motor l'encarregat de dinamitzar l'esdeveniment a nivell intern. L'equip motor, que en cada edició és diferent, està constituït per comissions diverses com la de natura, jocs i muntanya, entre d'altres.

Gemma Badal, membre de l'equip motor, va explicar que el motiu de la trobada és «promoure la cançó com a mesura pedagògica del moviment escolta» i així permetre l'intercanvi entre agrupaments de la regió central.

La jornada va constar de diverses activitats de lleure que van finalitzar ahir al matí. Els agrupaments, convocats dissabte, van encetar el cap de setmana reunits per branques, tal com s'anomena en argot escolta. Així doncs, els infants i joves, d'entre sis i divuit anys i distingits per grups d'edats, es van desplaçar a punts diversos de la vila, on van dur a terme les activitats ja preparades.

Els infants més menuts van fer nit a l'escola i al poliesportiu de Calaf, mentre que els més grans van acampar en alguns terrenys propers al poble. D'aquesta manera, Lara Garcia, administradora de la demarcació, va assegurar que barrejar els agrupaments dels diferents indrets del territori és una forma d'aprenentatge i cohesió d'allò més «enriquidora». L'esdeveniment va culminar amb l'actuació d'una cançó versionada per cada agrupament, en algunes ocasions més d'un, que pretenia fer palesa la finalitat de la trobada. A banda de les actuacions de les diferents agrupacions escoltes, els assistents també van gaudir de l'animació a càrrec de Jaume Barri i un dinar posterior.

L'equip motor va rebre suport i ajuda dels voluntaris externs presents tots els anys, que enguany van rebre el nom de joglars. El voluntariat està format per una majoria de persones vinculades al moviment escolta, des de pares i mares fins a excaps.

Segons Pilar Mases, mare d'un infant de l'agrupament calafí i ella mateixa excap, es tracta d'una tasca «agradable», ja que «et fa sentir connectada al món escolta malgrat que passin els anys».