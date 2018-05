La gastronomia de l'Anoia es promociona en el marc del REC

Els visitants del Rec podran degustar alguns dels plats i productes de la gastronomia anoienca de la mà del restaurador igualadí Manel Pla, que rep el suport de la campanya l'Anoia del Camp a la Taula. El Rec.017 comença el dia 9, i les propostes gastronòmiques es podran veure del dijous a dissabte.

A tocar del Rec, a l´espai Kokken al passeig de les Cabres, hi haurà aquest espai gastronòmic en el que es podrà tastar el menú "KM.0 Experimetal Rec" . La proposta de menú inclou un entrant, un plat principal i unes postres elaborades amb productes alimentaris de l´Anoia.

L´oferta és variada. En l´apartat d´entrants es podrà degustar una amanida de contrast de fruits secs i formatge de Veciana o crema de pèsol tèbia amb encenalls de pernil, els seguiran els primers; un trinxat de l´Anoia amb cansalada i bombo d´ou, cigronada amb botifarra conill i cansalada, un xai amb ametlles, llimona, peres i prunes, entre altres propostes i de postres podrem trobar les coques d´Igualada, mousse de mató gelatina i fruits secs i tatin de préssec.

El menú "KM.0 Experimetal Rec" també oferirà cerveses artesanes de l´Anoia i el vi de la comarca. Darrere d'aquests plats de proximitat hi ha productors de la comarca com Formatges de Veciana, els Pèsols d´Òdena, el bombó d´ou d´Ous de Calaf, la botifarra de Calaf, el Mató de làctics La Tossa, els -Préssecs de l´Ordal de Josep Vives, la Coca d´Igualada de la Pastisseria Pla, l´Oli de Can Gibert, Bodegues Puiggròs, entre altres.

Aquesta és la tercera vegada que Manel Pla i l´Anoia del Camp a la Taula treballen conjuntament amb l´objectiu de potenciar els valors gastronòmics i turístics de la comarca, que sovint van agafats de la mà. El passat mes d´abril va ser a l´Alicia´t on es va oferir un taller que combinava la riquesa dels nostres productes amb el patrimoni natural i cultural de la comarca i al Vademercat oferint tres plats amb productes de proximitats o singulars del municipi.

L´Anoia del Camp a la Taula és un projecte del Consell Comarcal de l'Anoia que té la voluntat de donar suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat, una iniciativa que compta amb més d´un centenar de membres adherits, i té el suposrt de la Diputació de Barcelona.