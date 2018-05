L'escola pública d'Igualada gairebé atrapa la matriculació de la privada-concertada

Les preinscripcions de P-3 a Igualada gairebé equiparen el nombre d'infants que aniran a l'escola pública (43%) i els que ho faran a la privada (57%), però el punt de partida, l'oferta de places és molt diferent en un cas i en l'altre (197 places a la pública i 547 a la privada. Les AMPA de quatre de les cinc escoles públiques que hi ha a la ciutat, amb el suport de la FAPAC (federació d'AMPA de la Catalunya central), reclamen a la Generalitat que giri aquesta situació i que faci una major aposta per a l'oferta de places en educació pública.

Actualment, a la capital de l'Anoia hi hi ha 5 escoles públiques i 9 centre privats. En el conjunt de Catalunya, la preinscripció en centre públics i privats és favorable al primers, 67,2% a nivell e primària.

Les associacions de pares han fet un comunicat en el que exposen que hi ha "un fort descens de la natalitat". Això fa que no s'ompli ni l'oferta pública, ni molt menys la privada. "Del total de 413 preinscripcions a P-3 registrades durant el període hàbil, un total de 178 (el 43%) han estat per a les escoles de la Generalitat de Catalunya, quan l'oferta inicial d'escola pública a Igualada era de 197 places (el 36% de les 547 places totals)", exposen. I les mateixes AMPA indiquen que "les escoles de propietat privada han registrat 235 preinscripcions (el 56%), partint d'una oferta inicial del 64% (350 places)".

Les associcions de mares i pares d'Igualada "reclamen a la Generalitat i l'Ajuntament que treballin activament per corregir aquesta situació sui generis d'Igualada, augmentant l'oferta de places públiques fins a assolir un 50-50 amb les de l'escola privada, per tal de garantir l´accés a l´escola pública a totes les famílies. Actualment, famílies que tindrien la intenció de matricular els seus infants a la xarxa pública veuen limitat el seu dret a causa de l'escassetat d'oferta, que limita d'antuvi les opcions de tria".