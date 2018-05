L'Esplaiada 2018 reunirà 2.800 infants i joves de tot el país aquest cap de setmana a Martorell

L'Esplaiada 2018, la trobada general d'Esplais Catalans, se celebrarà a Martorell els dies 11, 12 i 13 de maig. La trobada assoleix enguany un rècord històric de participació i reunirà 2.800 persones (2.200 joves i infants i 600 monitors) de 51 esplais diferents sota el lema 'Obrim els ulls, obrim les portes', que servirà per a reivindicar la inclusió i la diversitat.

En la roda de premsa de presentació que s'ha fet aquest dimarts, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha agraït als organitzadors haver triat Martorell com a seu de l'Esplaiada i ha destacat que "la inclusió, la diversitat i la pluralitat són valors transversals de la societat i que nosaltres també reivindiquem amb força".

En la mateixa línia, la presidenta d'Esplais Catalans, Irene Torrecilla, ha explicat que "volem reivindicar l'esplai com un espai en el qual no hi cap la diferència i reflexionarem sobre com ser més inclusius".

Per la seva banda, la regidora de Benestar Social i Joventut de l'Ajuntament de Martorell, Cristina Dalmau, ha remarcat que Martorell acollirà una trobada "amb una xifra rècord d'assistents".

El programa de l´Esplaiada inclou activi­tats de coneixença, dinàmiques per grups d´edat i un gran acte el dia 13, a partir de les 12.30h, a la plaça de les Cultures de Martorell.