Olesa accepta l'informe del Síndic i diu que són «divergències comptables»

El govern d'Olesa considera que de l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre els números de l'Ajuntament en l'exercici 2014 no es pot concloure que hi hagi irregularitats i s'estima més parlar, usant el llenguatge del mateix document del Síndic, de «divergència comptables».

En el seu informe per analitzar el compliment de la llei d'estabilitat pressupostària, la Sindicatura de Comptes valora diferent la capacitat de finançament de l'Ajuntament, considera que els valors dels superàvits dels exercicis del 2013 i el 2014 són superiors al que va considerar Olesa, li retreu que no hagi fet el pla de tresoreria i que els valors dels indicadors sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que consten en els informes elaborats per la intervenció no coincideixen amb els valors que consten en la informació que l'Ajuntament va trametre al ministeri d'Hisenda. Per últim, reclama que el personal de l'Ajuntament de Secretaria i Intervenció sigui funcionari d'habilitació nacional, i, en aquest cas, a Olesa estava hi havia una funcionària amb caràcter accidental.

Jordi Martínez, portaveu de l'Ajuntament d'Olesa, ha explicat que «per donar suport o assistència comptable als ajuntaments, la Diputació de Barcelona va posar a disposició uns Excels per calcular l'estabilitat, la regla de la despesa i el deute», i, segons el regidor, és a partir d'aquí on es genera el problema perquè la Sindicatura de Comptes interpreta la legislació estatal de manera diferent. L'Ajuntament d'Olesa va seguir «fil per randa» la metodologia proposada per la Diputació de Barcelona.

Martínez també ha explicat que l'equip de govern «l'any 2014, per poder invertir el superàvit pressupostari, va trencar la regla de la despesa, que és un dels supòsits de la llei d'estabilitat pressupostària». I afegeix que «l'Ajuntament es va sotmetre a un Pla Econòmic Financer, elaborat per la Diputació de Barcelona, que no va trobar cap irregularitat, per la qual cosa no ens va fer cap recomanació de canvi d'estratègia, perquè quant solvència era suficient». El nivell d'endeutament d'Olesa de Montserrat és del 36% i, recorda Martínez, que el límit es fixa en el 75%, i que, demanant permís a la Generalitat, es podria arribar a nivells de 110%.

L'Ajuntament d'Olesa admet que les places de secretari i de tresorer no les té ocupades com li correspondria pel nivell de població, que és de funcionaris d'habilitació nacional, però Martínez explica que és pràcticament impossible poder disposar de funcionaris, perquè no n'hi ha un nombre suficient i les corporacions es troben amb moltes dificultats per poder tenir la tipologia de funcionari que se'ls requereix.