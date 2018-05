La Universitat d'Igualada ofereix el primer grau TIC amb contracte laboral

El Campus Universitari Igualada-UdL i el sector TIC de l´Anoia han impulsat la creació del grau en Tècniques d´Interacció Digital i Computació, que es començarà a impartir al campus igualadí el curs vinent, amb 40 places ofertades. Amb aquest nou grau, es pretén respondre a la demanda de professionals formats en l´àmbit TIC que es feia des del propi sector a la comarca de l´Anoia, un sector en creixement i que cada vegada precisa de perfils professionals més preparats per afrontar els nous reptes i que ha detectat que a la comarca no hi ha prou professionals per poder ocupar els llocs de treball que es poden generar.

Es tracta d'un grau de 3 anys, que té com a principal novetat a nivell universitari que es tracta d'una formació absolutament vinculada al món empresarial. Serà el primer grau relacionat amb el sector de la informàtica i les TIC que s'impartirà a Catalunya en format dual, una metodologia que permet que l'estudiant combini la formació a les aules universitàries i l'entorn professional, obtenint un contracte laboral que li permetrà fer pràctiques remunerades en empreses. Aquesta metodologia de formació pretén facilitar l´accés al món laboral un cop finalitzats els estudis.

Fonts de la Universitat han indicat que aquesta aliança per reforçar la formació en informàtica i TIC a la comarca és una aposta molt vinculada a les necessitats d´ocupació del territori i, així mateix, està orientada a consolidar el Campus Universitari Igualada-UdL com un centre que ofereixi estudis estretament relacionats als sectors locals d´activitat i a les exigències del mercat actual, de manera que es garanteixi una bona inserció als estudiants un cop finalitzin els estudis i aportin a les empreses un capital humà preparat per respondre a les seves necessitats.

"El grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació té com a objectiu formar professionals del món de la computació, posant l'accent en el disseny i la implementació de les aplicacions interactives", han explicat les mateixes fonts. L'alumnat obtindrà coneixements de programació, especialment en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d'Internet, eines d'administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d'interfícies. Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva o l'experiència d'usuari. La iniciativa, doncs, persegueix els objectius d´aportar als estudiants una sòlida formació bàsica complementada amb amplis coneixements pràctics que els permetin integrar-se ràpidament al món laboral i, al mateix temps, cobrir les demandes del sector TIC.