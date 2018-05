Un centenar de marques s'instal·len al Rec d'Igualada en una nova edició del festival

Un total de 56 espais industrials del barri del Rec d'Igualada s'han reconvertit en botigues efímeres per acollir, fins dissabte, un centenar de marques de moda i dissenyadors emergents.

El festival Rec.017 –divuitena edició- compta amb noves incorporacions com Calma House, Geox o Vialis i manté marques que han participat al certamen des del principi com Textura, Levi's, Míriam Ponsa o Josep Abril. A més, es manté la iniciativa 'Rec Pop Up Day Estrella Damm' on cada dia hi haurà sis marques o dissenyadors diferents.

A banda, el Rec.017 dedicarà el 'RecMeeting' d'enguany als hàbits de vida saludable amb una taula rodona on hi participarà el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer, la periodista Núria Coll i l'escriptor Gaspar Hernández.

Ahirt a la tarda ja va començar una programació de concerts que s´allargarà fins dissabte a la nit. Cada dia hi haurà música en viu als tres escenaris distribuïts pel circuit. Els food trucks han començat a servir menjars en un migdia ple de gent a les terrasses.

L'oferta de moda es complementarà amb una vintena de concerts gratuïts i una àmplia oferta gastronòmica amb 34 'food trucks'. El Rec.0 rep uns 120.000 visitants a cada edició.



Empreses reconegudes i emergents



La proposta del Rec.0, que ha tingut des de l'inici el suport d'algunes de les principals empreses de moda del país i, també, d'Igualada, enguany es reparteix en cinc grans zones, totes dis del barri adober, on en l'actualitat conviuen algunes edificis sense activitat amb empreses que encara fan el tractament de la pell i que són grans exportadores.

Marques de moda com Adidas, Levi´s, Kaotiko Bcn, Reebok, Mango, Camper, Kickers, Textura o Punto Blanco conviuen amb el disseny independent que arriba de la mà del Rec Pop Up Day Estrella Damm, que creix per donar cabuda a marques emergents que busquen donar-se a conèixer com Woodys Barcelona, Colmillo de Morsa, Maria Roch, Teixidors, Nona BCN, Reset Priority o Como un pez en el agua. I també, com sempre, al Rec.0 continua el talent creatiu de dissenyadors com Carlotaoms, Ssic and Paul, Pau Esteve, IKA, o American Socks, i els més consolidats, com Txell Miras, Miriam Ponsa, Josep Abril, Catherine Parra o Veneno en la Piel que seran en diferents espais, amb una oferta de moda singular

La gastronomia es confia novament al moviement de les food trucks. 34 d'aquestes caravanes formen el Street Food, que tambe inclou un pop-up bar. L'oferta gastronòmica és variada, realitzada amb productes de proximitat, i amb atenció especial a la cuina vegana, vegetariana i gluten free. Nous food trucks com La Belle Verte, de cuina vegana, Mandonga, de cuina napolitana o Mizuma Thai, de cuina japonesa se sumen a l´oferta gastronòmica proposada per Pebre Negre, Fuxia Barcelona, HappyFoods, Portaplatets o Wendy´s Bbq, entre d´altres food trucks que es repartiran en diferents patis del circuit del Rec.0. El Rec.017 comptarà també amb un espai de vermut El Bandarra, on també s´hi podran veure concerts cada migdia, una barra de combinats amb Fever-Tree, l´espai de iogurts Pastoret i els dos espais Estrella Damm, patrocinador oficial del Rec.0, present des dels seus inicis l´any 2009.

L´oferta de moda es complementa amb una programació cultural gratuïta. Aquesta edició hi haurà dos escenaris Estrella Damm, patrocinador oficial de l´esdeveniment, un de concerts i un altre de DJs; i dos escenaris Rec, que també acolliran concerts. En el primer escenari hi pujaran grups com Reinaldo & Clara, La Séptima Trastada o Suzanna & The Randomites entre d´altres. Als escenaris Rec hi actuen grups com, Beth, Red Pèrill o The Curlies. Les sessions de DJ a l´escenari Estrella Damm, diversos tallers infantils i les activitats culturals, entre d'altres, presentacions de llibres o espectacles de dansa.

Experimental Stores va néixer l´any 2009 de la mà de professionals del món del disseny i la comunicació per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d´Igualada. En aquests nou anys s´ha convertit en un festival de referència del món de la moda i de la cultura, amb la singularitat de donar vida a un patrimoni industrial únic a Catalunya. El Rec.0 rep uns 120000 visitants cada edició.