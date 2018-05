La Generalitat dedica 2 milions d'euros a un projecte per enfortir el sector tèxtil i el disseny a Igualada

La Generalitat de Catalunya ha triat el sector del tèxtil d'Igualada per a desenvolupar-hi el Projecte d´Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries del Disseny. Aquest dimecres se n'han presentat els trets principals. Es tracta d'un projecte de gairebé 2 milions d´euros.

La Generalitat ha valorat durant mesos diferents projectes d´especialització territorial presentats per ajuntaments, consells comarcals i diputacions d´arreu del país. Les propostes havien d´articular tot un seguit d´actuacions per transformar econòmicament el territori, tenir un fort component d´innovació i comptar amb la participació del teixit social i econòmic, entre altres requisits. De tots els projectes que han estat finalment escollits, un ha estat el PECT-IDANOIA de l´Ajuntament d´Igualada, valorat en 2 milions d´euros, que recull un seguit d´accions per rellançar el sector. Del pressupost total de 1.997.646 euros, la Generalitat garanteix la meitat del finançament via Fons FEDER de la Unió Europea i l´altra meitat anirà a càrrec de l´Ajuntament d´Igualada, comptant amb el suport també de la Diputació de Barcelona.

Accions per enfortir la indústria local

Algunes de les actuacions que es podran dur a terme gràcies al desenvolupament del PECT, segons fonts de l'Ajuntament d'Igualada, són la internacionalització de les indústries del disseny, la creació de l´IGD Fashion Hub –un espai equipat per a recolzar la competitivitat i el creixement del Clúster Tèxtil i Moda de l´Anoia, integrant formació tècnica i creativa, tecnologia i serveis en un espai comú– i la posada en marxa d´una Oficina de Promoció de les Capacitats Industrials de la Comarca, que ajudi a atreure marques i distribuïdors i a promocionar el potencial de la fabricació local. L´Ajuntament preveu ubicar aquests dos espais a l´antiga fàbrica Vives Vidal, ja que part d´aquest emblemàtic edifici ha d´acabar sent de titularitat municipal.

El pla també contempla l´impuls de la indústria 4.0 i l´economia circular en les indústries del disseny de la comarca de l´Anoia, amb assessorament i suport per a implantar noves tecnologies digitals, l´impuls dels estudis superiors vinculats al sector o la promoció de la venda online, entre altres aspectes. Les accions s´han d´executar en els propers dos anys.

Implicació del territori

En la preparació d´aquest Pla d´Especialització i Competitivitat Territorial també hi han estat implicats altres organismes, com ara els ajuntaments de Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena, l´Agrupació Tèxtil FAGEPI, l´Agrupació Catalana del Tèxtil i la Moda (MODACC), la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil (FITEX), la Càtedra A3 in Leather, Fashion and Textile Innovation, l´Escola Municipal d´Art i Disseny Gaspar Camps i l´Institut Milà i Fontanals.

L´atorgament de l´ajut ha estat anunciat i detallat aquest dimecres, per l´alcalde d´Igualada i vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, la primera tinent d´alcalde de l´Ajuntament d´Igualada i directora general d´Indústria de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, i el secretari d´Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Ferrer. També hi ha assistit el president del centre tecnològic FITEX, Joan Gabarró, i el president de l´Agrupació Tèxtil FAGEPI, Josep Ignasi Reixach, a banda de representants de l´Escola Municipal d´Art i Disseny Gaspar Camps i de l´Institut Milà i Fontanals.

Els agents implicats es mostren convençuts que aquestes accions permetran fer una transformació competitiva de les indústries anoienques del disseny en l´àmbit del tèxtil cap a una nova indústria intensiva en creativitat, innovadora, digitalitzada i sostenible, que es podran aprofitar els avenços tecnològics per desenvolupar nous productes i processos d´alt valor afegit i que es generaran nous llocs de treball, a més de fomentar la col·laboració entre empreses, universitats, centres tecnològics i administració pública.

S´ha posat en valor, a més, el fet que la Generalitat hagi apostat pel projecte d´Igualada per davant d´altres propostes similars traslladades per altres ciutats. Això ha estat possible, segons s´ha argumentat avui, per la solidesa de la proposta, per la implicació i la suma d´esforços dels agents públics i privats del territori i per la rellevància que aquestes accions han de tenir per a l´enfortiment de la indústria local.

Estratègia Catalunya 2020

El Govern de Catalunya, seguint els passos del a Unió Europea, va aprovar l´abril de l´any 2012 l´estratègia Catalunya 2020, enfocada a reactivar l´economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador, fixant sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i economia verda.

El febrer del 2014, el Govern de Catalunya va aprovar l´estratègia de recerca i innovació per a l´especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). En el marc d´aquest programa i de l´operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Generalitat va convocar l´abril de 2016 els projectes d´especialització i competitivitat territorial (PECT), al qual s´hi podien presentar administracions públiques del territori amb projectes de transformació econòmica.