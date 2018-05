L'interès búlgar pels serveis de suport a les persones d'Igualada

Una delegació de deu persones de la ciutat búlgara d´Aksakovo, agermanada amb Igualada, ha visitat aquesta setmana la capital de l´Anoia. Es tracta d´una visita d´estudi en el marc del projecte Social One Stop Shop sobre serveis socials integrats i com aquests poden ser més pròxims a la ciutadania. La iniciativa està finançada pel Fons Social Europeu.

El grup, encapçalat pel tinent d´alcalde de Serveis Socials Stoyan Georgiev, el formen professionals que treballen amb persones amb discapacitat, risc d´exclusió social, víctimes de violència masclista o minories ètniques.

Han estat rebuts oficialment al Saló de Plens de l´Ajuntament per la tinent d´alcalde d´Acció Social i Igualtat, Carme Riera, i el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, que han agraït la seva visita i els han donat la benvinguda. La delegació ha pogut conèixer de primera mà com funciona la prestació dels Serveis Socials a Igualada amb una visita a l´Espai Cívic Centre, on els han atès les seves responsables.

També han pogut conèixer el Grup Àuria i han visitat el Centre Especial de Treball i la seva tasca d´inserció laboral. A més, també han pogut veure el centre de suport a la Catalunya Central que atén les dones víctimes de violència masclista.

A banda d´Igualada, els professionals búlgars realitzaran dues visites d´estudi a dues ciutats més de Polònia i Dinamarca, per extreure´n bones pràctiques i implementar-les a Aksakovo. Al setembre preveuen celebrar una conferència per a presentar les conclusions del projecte, on hi haurà una delegació de cada una de les ciutats que hi han participat.

La delegació d´Aksakovo, ciutat búlgara amb qui Igualada comparteix una llarga trajectòria de projectes internacionals en comú, també ha aprofitat la visita per donar suport a la candidatura d´Igualada com a Ciutat Europea de l´Esport 2019.