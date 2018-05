El govern d'Olesa fa un pla estratègic per detectar necessitats laborals en empreses

L'equip de govern d'Olesa de Montserrat està treballant en la redacció d'un pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic, l'ocupació i la formació. El projecte té com a objectiu detectar quina és la realitat avui de la relació econòmica local i ocupació, per tal de trobar mesures per millorar la formació en els sectors que més convingui segons les necessitats de les empreses del municipi.

Aquestes serien unes mesures necessàries per a la transformació del territori i la millora de la qualitat de vida. El pla «vol esdevenir l'instrument de referència per articular de forma ordenada, realista i estratègica el desenvolupament econòmic i l'ocupació d'Olesa de Montserrat, combinant actuacions que permetin fer front a les necessitats actuals amb estratègies de futur per posicionar la població dins del Baix Llobregat Nord», segon que han explicat fonts municipals.

La planificació es farà, també, amb un procés participatiu que ha d'implicar tots els agents del territori (institucions, empreses, entitats, col·lectius i persones a títol individual).

En aquests moments s'està acabant la fase de diagnosi que estan treballant Promoció Econòmica de l'Ajuntament amb una consultora especialitzada i que consisteix en l'anàlisi de dades quantitatives, entrevistes a tècnics municipals, responsables de centres formatius, d'empreses del municipi i d'entitats. Un cop acabada aquesta fase es preveu iniciar la fase prospectiva, en la que es definiran els grans objectius de futur en aquests àmbits.