La Diputació estudia la rehabilitació de la masia de Can Roca, a Esparreguera

La Diputació de Barcelona ja ha realitzat l'estudi de programació de la masia de Can Roca d'Espar-raguera, un edfici municipal que per la seva ubicació consta d'una porta d'entrada al Parc Natural de Montserrat. L'objectiu és estudiar les possibilitats per la seva rehabilitació i l'Ajuntament planteja quatre possibles alternatives combinant els usos proposats: ubicar diversos serveis, com ara un alberg juvenil, un punt d'informació del parc, els espais de la brigada municipal i l'agrupació de defensa forestal. En totes les opcions s'aposta per una rehabilitació que revaloritzi els valors constructius i espacials de l'edifici transformat al llarg de la història, així com resoldre els problemes d'accessibilitat existents.

D'acord amb l'estudi, proposa quatre fases per l'execució de les actuacions: una primera fase de rehabilitació de l'edificació, una segona per a les obres necessàries, una tercera fase per a les obres d'interior i una última fase d'urbanització de tota la parcel·la. Aquest estudi és una eina que analitza quines son les necessitats i ofereix alternatives valorades econòmicament.

Amb aquest treball, l'Ajuntament d'Esparraguera disposa d'una informació objectiva que facilitarà la presa de decisions sobre les actuacions i les inversions necessàries a realitzar a la masia de Can Roca i els seus possibles usos. Les diferents propostes presentades tindrien un cost d'entre 4,25 i 6,3 milions d'euros.