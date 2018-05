La fira ecològica de Calaf convida al públic a fer un consum més sostenible

L'Ecofira de Calaf reuneix una cinquantena d'empreses i projectes d'arreu de Catalunya que participen com a expositors. Un dels objectius de la cita és fer més visibles els productors ecològics i mostrar al públic l'opció de viure amb més consonància amb la naturalesa. El temps ha convidat a la gent a omplir el carrer raval de Sant Jaume i la plaça dels Arbres. La majoria d'expositors afirmen que encara queda camí per arribar al dia que la gent aposti per un consum ecològic, però cal anar treballant.

La fira de Calaf arriba a la tercera edició amb un certamen dedicat a l'aigua i a la sequera. De fet, el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament del poble, Marc Arenas, remarca que, durant l'hivern, la sequera va ser molt pronunciada arreu del territori català, "però aquest últim període de pluges ha ajudat a millorar la situació", sosté. De fet, al llarg del matí, la fira ha comptat amb ponències d'entre les quals destaca "Meteorologia i Natura", a càrrec del presentador de televisió i meteoròleg, Alfred Rodríguez i Picó.