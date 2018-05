Més de 2.800 joves de tot Catalunya fan l'Esplaiada més gran del país, a Martorell

Els patis de les escoles i les places properes s'han omplert de joves i infants que realitzen tota mena d'activitats de lleure per celebrar l'Esplaiada, una trobada general d'esplais catalans. Com ja s'havia anunciat a la prèvia, hi va haver una gran participació. Els grups d'esplais de diferents poblacions que hi van fer cap destacaven ahir la bona organització.

En aquesta edició de la trobada s'han assolit rècords de participació, amb uns 2.800 participants entre joves i infants, així com els monitors i monitores de més de 50 esplais procedents de diverses parts de Catalunya i que han posat en comú vivències, jocs i moltes activitats per passar-ho bé mentre es transmeten i difonen valors.

Aquesta trobada té com a objectius apropar a la ciutadania el concepte d'esplai i tot el que poden oferir als joves i infants de la comarca. Per altra banda, es vol reivindicar els esplais com un lloc on la inclusió i la diversitat són dos dels valors més importants que formen l'ideari i la concepció dels esplais com un espai pel creixement social i personal de la gent jove.

Els infants i joves que van omplir les escoles de Martorell van poder gaudir de jocs de tota mena amb una finalitat educativa en valors inclusius, van fer nous amics d'altres esplais i van gaudir de la diversitat present en cadascun d'ells. Els esplais van demostrar tenir una bona salut i una altra presència al territori català.

Divendres, la festa va ser per als joves, ahir era el moment de màxima afluència, i avui encara hi ha activitats fins al migdia. L'Esplaiada 2018 hauria de servir, segons els organitzadors, per remarcar el to inclusiu d'aquesta edició amb el lema «Obrim els ulls, obrim les portes», amb un acte reivindicatiu a la plaça de les Cultures de la població del Baix Llobregat que a través de cançons i una mica d'improvisació teatral volen fer arribar als assistents a l'acte.

Per a Irene Torrecilla, presidenta de l'ESPLAC, organitzadora d'aquesta trobada d'esplais, la trobada ha superat les expectatives prèvies en nombre de participants i esplais acreditats: «Teníem expectatives de portar entre 2.300 i 2.500 persones, però hem superat aquestes xifres i hem arribat a 2.800 persones, el qual suposa un record per a nosaltres i és tot un repte organitzatiu», comentava amb una evident satisfacció pels èxits assolits en aquesta trobada.

Una de les parts més importants d'aquestes trobades són els mateixos esplais que porten els nens de totes les parts de Catalu-nya per passar aquests dies de trobada i celebració. Júlia Balaguer és una de les caps de l'esplai Drac Màgic de Vilanova i la Geltrú i es mostrava satisfeta amb l'organització. «És la segona vegada que vinc a una Esplaiada i veig la gent, tant els monitors com l'organització, molt més implicada. A més, l'espai i les instal·lacions ajuden molt a que tot vagi bé», i sobre la trobada afegia: «La temàtica, la inclusió és ideal per ser treballada en els esplais».