Calaf ret homenatge a la seva «practicanta»

Maria Àngels Pujol, practicanta a Calaf durant dècades, un referent per a bona part de la població, va rebre diumenge l'escalf de familiars, amics i companys del sector en un acte d'homenatge que va tenir lloc a la plaça de la Ravalet. La població ha fet una exposició amb fotografies de Maria Àngels Pujol, que es pot verue a Cal Matrícules, antic dispensari de la practicanta. En aquest mateix espai, diumenge s'hi va descobrir una placa recordant l'exercici de Pujol, que el mateix diumenge celebrava el seu aniversari, 90 anys.

L'homenatge el va obrir Montserrat Isern, regidora d'Ensenyament, benestar social i sanitat de l'Ajuntament de Calaf. Isern va explicar que aquest acte feia temps que pensaven que era necessari fer i que per això, havien col·laborat amb la família per poder-lo fer coincidint amb els actes de la Setmana de la Gent Gran.



Tot seguit, van anar passant per l'escenari de la plaça diferents persones que tenen una vinculació personal o professional amb Ma. Àngels Pujol, com Conxita Solà, Mercè Duocastellà, Maria Antonia Trullàs, Carme Valiente, Angelina Giralt o Núria Aldomà. Totes elles, van fer un perfecte i concret perfil del que havia estat la vida de la practicanta. Sobretot, van destacar-ne la iniciativa i valentia d'haver assolit i desenvolupat una vida professional al servei de la sanitat tant destacable en uns temps on les dones ho tenien molt difícil per emancipar-se i fer-se un lloc en l'àmbit laboral. Per això, Carme Valiente, cap d'infermeria de la FUB (Fundació Universitària del Bagès), va explicar que inclouran un capítol sobre M.Àngels Pujol en un llibre en què s'està treballant dedicat a infermeres anònimes.

L'alcalde, Jordi Badia, va cloure l'acte recordant que tasques com la que va fer la Ma. Àngels evidencien la importància de mantenir i donar valor a l'assistència primària, ja que és la més propera, la que permet establir un coneixement i confiança entre el pacient i el professional sanitari i és vital per a la bona salut i qualitat de vida de les persones.

Cal Matrícules, ja disposa d'una placa commemorativa

En acabar l'acte, totes les persones assistents es van desplaçar a Cal Matrícules, antic dispensari on la practicanta havia atès als seus pacients. Durant uns dies, aquest espai acollirà una exposició que explica com era la medicina de fa 60 anys a través de la reconstrucció del consultori de Ma. Àngels Pujol Bacardit amb tots els estris sanitaris que feia servir. Allí, es va destapar una placa commemorativa per part de l'Ajuntament de Calaf amb el text: "En aquesta casa va exercir Ma. Àngels Pujol i Bacardit,´la practicanta', a qui agraïm la seva plena dedicació,vital i lluitadora, al servei de la sanitat i de la gent de Calaf i comarca. 13 de maig de 2018 "

L'exposició estarà es podrà visitar dilluns 14 i dimecres 16 de maig de 18h a 19h i també tindrà un apartat on s'explicarà part de la seva història sanitària, familiar i del seu àmbit social i col·laboratiu amb el poble, els seus viatges arreu del món i les mostres d'agraïment en el moment de la seva jubilació.