El xef igualadí David Andrés queda a les portes de guanyar el premi S. Pellegrino

El cuiner igualadí David Andrés, propietari del restaurant Somiatruites i cap de cuina de l'Àbac, ha quedat a les portes de guanyar el premi S. Pellegrino Young Chef 2018, celebrat aquest cap de setmana a Milà.

Andrés, que ha aconseguit guanyar la final d'Espanya i Portugal en tres ocasions, va passar ahir a la segona fase del concurs, juntament amb sis joves cuiners més d'arreu del món. Tot i això, la seva proposta no va convèncer el jurat, format per set xefs de renom mundial (Annie Féolde, Virgilio Martínez, Paul Pairet, Brett Graham, Ana Ro?, Dominique Crenn i Margarita Forés), i no va passar a la final, en què van competir tres cuiners.

Aprofitar-ho tot

Andrés va presentar-se davant del jurat amb el plat «Buscant l'aprofitament integral de la tonyina vermella», inspirat en la cuina d'El Bulli, restaurant que el mentor d'Andrés, el xef del restaurant Disfrutar, Oriol Castro, va ajudar a consolidar durant 18 anys.

El plat volia sorprendre el jurat per concepció i posada en escena, amb només un ingredient a part de la tonyina, les algues, presentat en infusió com si fos un xupito. Andrés va presentar la seva creació sense coberts ni aigua, utilitzant l'esquelet i les espines de la tonyina com a coberts, i la medul·la, farcida amb les algues, com a got.

Després de l'extensa avaluació dels plats, basada en les anomenades cinc Regles d'Or (ingredients, habilitats, originalitat, estètica i missatge), el jurat va escollir el japonès Yasuhiro Fujio com a millor xef jove. La gala del premi S. Pellegrino Young Chef d'enguany es va cloure amb un sopar.