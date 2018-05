Ple absolut al Casal de Calaf en la cantata dels 20 anys de l'Escola Municipal de Música

L'Escola de Música de Calaf va celebrar dilluns els seus 20 anys d'existència, amb la interpretació de la cantata "50 milions de segons". El teatre del Casal de Calaf estava ple.

L'espectacle va comptar amb col·laboració de l'Escola Alta Segarra. Hi van participar 260 cantaires alumnes de l'escola, 8 músics professors de l'Escola de Música i 2 actors d'excepció, Lloll Bertran i Eloi Fonoll.

En els dies previs tot feia preveure, com va acabar succeint, que l'espectacle seria un èxit de públic. Les entrades es van posar a la venda el 3 de maig i en només una tarda ja s'havien venut gairebé totes. Aquest dilluns al vespre, al Casal hi havia més de 600 persones -ple- gaudint de l'espectacle.

Isaac Fonoll, director de l'Escola de Música, i Montse Marsans, directora del cor, van donar la benviguda al públic assistent i van agrair a totes les persones que de forma desinteressada i voluntària havien fet possible l'acte com els tècnics, professors, mares i pares i personal de l'Ajuntament.

Jordi Badia, alcalde de Calaf, va dirigir un agraïment al govern municipal que vint anys enrere va tenir el coratge de crear l'Escola de Música Municipal i a tots aquells que al llarg del temps havien apostat per fer-la crèixer. A més, també va destacar que la música és un instrument tremendament eficaç per lluitar contra la desigualtat economica i social, ja que influeix en la capacitat d'aprenentatge, creativitat, desenvolupament motriu i socioafectiu. Per això, va garantir que des del consistori s'apostaria per donar eines i facilitats per a què tots els nens i nenes puguin accedir a l'Escola de Música i que aquesta continui sent pública.

La cantata "50 milions de segons", amb música de Joan Vives i text de Piti Español, va ser interpretada pels alumnes de primària de l'Escola Alta Segarra dirigits per Montse Marsans i també per tots els alumnes de llenguatge de l'Escola de Música (de 4 a 12 anys) dirigits per Maribel Sibila.

El títol de l'obra feia referència al temps que una persona destina a l'Escola, és a dir, és la suma de tots els dies, hores i minuts que representen tots els cursos escolars traduïda en segons.

Al llarg de 13 cançons, animades en clau d'humor per la Rita, Lloll Bertran i el Víctor, Eloi Fonoll, es repassava alguns dels sentiments, moments i personatges mítics que un alumne de qualsevol escola viu i recorda. La mandra de llevar-se al matí, el cansament de fer tantes activitats durant el dia, el deliciós i inigualable entrepà de mortadel·la per esmorzar, la professora que et té mania o els polls que s'instal·len al cap dels infants i atemoreixen els pares i mares, entre d'altres, van ser les temàtiques de la cantata que van portar molts records als assistents.

La part instrumental va anar a càrrec dels 8 professors de l'Escola de Música: Isaac Fonoll al piano; Ignasi Pons al teclat; Ricard Morros al saxo i clarinet; Jordi Gabarró a la bateria; Lluc Maduell a la guitarra; Joan Miquel Giró a la trompeta; Jordi Morera al violoncel i Joan Ramon al trombó.