Igualada amplia la zona per prendre el sol a la piscina del Molí Nou

L'Ajuntament d'Igualada ha començat aquest mes de maig la sisena fase de les obres de millora a la piscina del Molí Nou, que es van iniciar l'any 2013. Enguany es millora la zona de "platja" i s'està acabant la millora del frontennis.

L'actuació se centra en l'ampliació de la zona de platja a l'entorn de la piscina principal, amb una inversió d'uns 45.000 euros. Aquest dimecres, 16 de maig, n'ha explicat els detalls el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont.

Com a conseqüència de la remodelació i reordenació de les pistes de frontennis, situades al costat Est de la instal·lació, l'Ajuntament ha considerat necessari ampliar la zona de descans disponible per als banyistes a la seva zona Oest, segons han explicat aquest dimecres. Ara es duen a terme les obres que han de transformar una superfície de formigó ja existent en una nova superfície de gespa artificial, dotada amb els parasols corresponents. Es reformaran i modernitzaran també les dutxes exteriors i s'hi afegirà una nova entrada d'emergència. En total, la superfície que es recuperarà i s'adequarà per al descans dels banyistes és d'uns 250 m2 i les obres hauran d'estar enllestides abans del proper 20 de juny.

Noves pistes de frontennis

De la mateixa manera, el proper mes de juny es preveu també la finalització de les obres per a l'ampliació i reforma de les pistes de frontennis. Aquesta actuació, amb un cost de 225.000 euros, s'emmarca en la candidatura Igualada, Ciutat Europea de l'Esport 2019 i en el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals.

El Molí Nou ja disposava de dues pistes en aquesta zona però era necessari adaptar-les a la normativa federativa. Per això, s'ha adequat una de les dues pistes i se n'ha demolit la segona, la més petita, aixecant-la de nou segons els paràmetres reglamentaris. Així doncs, properament els clubs que en fan ús disposaran de dues pistes de frontennis de 30 metres totalment reglamentàries.

Recuperació progressiva de la instal·lació

A partir d'una diagnosi duta a terme pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, els darrers sis anys el consistori ha executat diferents actuacions per a la recuperació d'aquesta emblemàtica piscina, construïda l'any 1.934.

La instal·lació presentava moltes mancances abans d'aquests treballs i, amb aquest pla d'actuacions any rere any, ha estat modernitzada i recuperada progressivament per a l'ús ciutadà: s'ha substituït bona part de la instal·lació elèctrica, s'han instal·lat nous elements exteriors de mobiliari i enjardinament, s'han renovat els lavabos i els vestidors, s'ha renovat l'interior de l'edifici, s'han modificat els desnivells a l'entorn de l'aigua per evitar l'acumulació de pluja, s'han construït dues noves escales d'accés a la piscina des de l'edifici, s'ha refet completament la terrassa i s'han impermeabilitzat les zones més sensibles de l'estructura. També s'hi ha assolit la plena accessibilitat, amb rampes a peu de carrer, un ascensor a l'edifici i, fins i tot, una grua a tocar de l'aigua per a facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda.