Porten a judici un olesà per un tuit contra la Guàrdia Civil

El 14 de desembre passat, el compte de Twitter del 324.cat informava de la mort a trets de dos guàrdies civils, a Terol, a càrrec d'un fugitiu italià. Un veí d'Olesa de Montserrat, Felip Segura, va escriure aquest tuit com a resposta a la notícia: «Doncs que haguessin estudiat, en comptes d'allistar-se a un cos militar de perdonavides i estova-àvies. Em sap greu el tràngol de la família, però és el mateix tràngol de la família de qualsevol heroïnòman dels 80. Ells han triat el camí que volien».

La Guàrdia Civil va llegir aquest tuit i va denunciar l'olesà al Jutjat d'Instrucció 3 de Terol, que va acceptar la denúncia. Aquesta setmana, li ha notificat el seu processament en un judici, pels delictes d'odi i d'injúries.

Segons va explicar ahir l'olesà a aquest diari, la Guàrdia Civil, la fiscalia i el jutge consideren que, amb aquest tuit, ell es va alegrar públicament de la mort dels guàrdies civils. Segons assegura la resolució judicial, l'olesà va escriure la piulada empès pel seu odi, amb l'objectiu de generar violència contra la Guàrdia Civil.

Segura ho nega rotundament. «En cap moment, no em vaig alegrar de les dues morts, ja que, fins i tot, en el mateix tuit, vaig expressar que em sabia greu», explica. Segons ell, amb aquest tuit, «volia posar de manifest que van morir en acte de servei, i que van ser guàrdies civils perquè van voler». Admet que el terme «estova-àvies» es refereix a les càrregues policials de la Guàrdia Civil de l'1 d'octubre a Catalunya, unes càr-regues «que em van indignar, com a tanta altra gent», explica.

Segura va ser citat a Terol el gener, i es va acollir al dret a no declarar. «Totes les preguntes que em van fer eren capcioses, donant per suposat que jo m'alegrava de les morts». Se sent víctima «d'una persecució ideològica», ja que la Guàrdia Civil va dir que «el meu perfil de Twitter tenia un fort sentiment independentista».

L'olesà, que ha presentat un recurs a l'Audiència de Terol, agraeix la campanya que han iniciat veïns seus de la població, per recollir diners per pagar-li l'advocat.