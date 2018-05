L'aeròdrom d'Igualada-Òdena vol ser referent en el sector aeroesportiu

L'aeròdrom d'Igualada-Òdena acull aquest cap de setmana la Mostra Aeronàutica, amb més d'una trentena d'expositors i gairebé dos centenars de pilots, els quals han posat en relleu aquest dissabte la importància de la fira, única en l'Estat espanyol.

El certamen està dedicat exclusivament al vol esportiu. Els pilots, alguns vinguts de l'Estat, Portugal i el sud de França, van trepitjat els hangars igualadins al llarg del dia d'ahir. Al migdia va tenir lloc la inauguració oficial, amb la presència de Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Marc Castells, alcalde d'Igualada; Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, i Joan Domènech, president de Fira Igualada. Els discursos institucionals van fer referència al present i futur de les instal·lacions aeronàutiques i a la cooperació entre institucions i agents econòmics que vetllen per l'aeròdrom comarcal.

Domènech va explicar als assistents la situació actual de la fira: «Havíem vist com en els anys de crisi l'aerosport perillava, però actualment estem contents perquè ha recuperat el número d'expositors». Guisado, al seu torn, va posar èmfasi en la gestió compartida que reben les instal·lacions per part dels dos ajuntaments, així com en altres àmbits de cooperació comarcal entre les poblacions d'Òdena i Igualada, com també va valorar positivament algunes de les accions del govern igualadí, com l'adequació d'equipaments esportius i les vies verdes. Castells va agrair la tasca de la Generalitat en els treballs d'adaptació a la normativa que s'han dut a terme a l'aeròdrom i, també, va coincidir amb el batlle d'Òdena en seguir cooperant per aconseguir tirar endavant el pla director, que «permetrà impulsar els municipis de la comarca i les seves empreses». Finalment, Font va destacar la importància dels projectes locals que ajuden a descentralitzar Barcelona i va apuntar que «a final d'any esperem poder tenir el projecte del pla director aprovat». Al llarg de la tarda de dissabte, es van dur a terme diverses activitats: conferències, presentacions de llibres i audiovisuals, i una exposició fotogràfica. Tot això combinat amb la mostra d'aeronaus de diferents formes i envergadures, així com també amb les parades de les empreses del sector dedicades a l'oferiment de serveis relacionats amb el vol.

Avui hi haurà tallers infantils i l'activitat estrella del certamen: les demostracions, amb drons, trikes, bikeplans, rèpliques d'avions històrics i altres formacions sobrevolaran en grups de dos o tres la conca d'Òdena.