El comitè evaluador que tria la Ciutat Europea de l'Esport marxa d'Igualada lloant la inversió

Els membres del comitè per triar la Ciutat Europea de l´Esport LIDERA

Els membres del comitè avaluador de la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe) han fet una bona valoració de la candidatura d'Igualada per ser Ciutat Europea de l'Esport 2019, destacant el nivell inversor de la ciutat en la millora d'equipaments esportius. Ara, el comitè ha d'acabar de visitar les ciutats candidates i emetre el resultat a finals d'any.

Durant el passat cap de setmana, aquests avaluadors han conegut les instal·lacions, han intercanviat impressions amb el teixit esportiu de la ciutat i han viscut de primera mà esdeveniments com l'Igualada Urban Running Night Show o el festival aeri Aerosport. El secretari general de l'entitat Hugo Alonso va felicitar Igualada per la "feina extraordinària que ha fet la candidatura" i va valorar positivament que la ciutat tingui "un plantejament d'esport per a tothom".

Entre els elements que han sorprès Alonso i la resta del jurat hi ha que a Igualada practica esport de manera regular el 61% de la població, molt per sobre de la mitjana europea. També va valorar que l'Ajuntament hagi destinat els darrers 4 anys gairebé un 10% del pressupost a la pràctica de l'esport, quan la mitjana europea no arriba al 3% de la despesa municipal.

El jurat, format per persones d'arreu d'Europa, ha conegut aquests dies els equipaments esportius de la ciutat, els clubs i esportistes amb els seus èxits i títols més rellevants, la indústria local vinculada al món de l'esport i el pes que l'esport escolar, la promoció dels hàbits saludables entre la ciutadania o l'esport inclusiu tenen en la vida de la ciutat. La visita del jurat es va tancar diumenge amb un vol en globus.

Després d'aquesta visita de dos dies al cor de l'activitat esportiva d'Igualada, el comitè avaluador assignarà una puntuació a la capital de l'Anoia. Les ciutats que finalment rebin els títols de Ciutat o Capital Europea de l'Esport 2019 es faran públics a finals d'aquest any.

L'objectiu de la candidatura

La de Ciutat Europea de l'Esport és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen a millorar el nivell general de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la salut, l'exercici i l'activitat física, la transmissió de valors com el joc net i l'enfortiment del sentiment de pertinença a la comunitat.

Aquest reconeixement implica, entre altres, una major visibilitat internacional per les ciutats distingides i els seus esportistes i clubs, sumada a l'intercanvi d'experiències i iniciatives amb altres municipis reconeguts i una major capacitat d'atraure esdeveniments esportius de rellevància. El segell l'atorga la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), d'acord amb la Comissió Europea.