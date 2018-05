La cultura popular reviu a Igualada amb la Festa de l'Arbre de Maig

Igualada ha tornat a reviure una jornada de festa popular i tradicional recuperant una antiga tradició pagana que es va deixar de celebrar a final del segle XIX, es tracta de la Festa de l'Arbre de Maig. Aquesta festivitat té els seus orígens documentats al segle XV i pretenia ser una petita ofrena a la natura per tal que aquesta oferís un any de prosperitat i abundància en les collites, ja que la festivitat estava fortament lligada al camp.

Aquest any és la 7a vegada que es fa la festa d'ençà de la seva recuperació, en les sis primeres celebracions l'acte va anar a càrrec de l'Al-Pi-nisme Club Esportiu i enguany s'ha constituït una nova associació, l'entitat Festa de l'Arbre de Maig, que pretén donar més embranzida a la festa i assolir una col·laboració més potent per part de les autoritats locals per poder finançar millor les despeses derivades d'una festa que va guanyant adeptes any rere any. L'acte va començar a les 7 del matí a la zona de Can Titó amb la tala d'un pi que es va anomenar Maio, aquest arbre, d'una llargària de més de 17 metres i de 1.200 quilograms aproximadament, va ser transportat pels participants a la festa des del punt on es va fer la tala de l'arbre fins a la plaça Pius XII, al cor d'Igualada.

Per arribar fins a la plaça la comitiva va fer, primerament, un copiós esmorzar per agafar forces i més tard van portar l'arbre per diversos carrers de Vilanova del Camí i Igualada per un recorregut llarg i amb diverses dificultats pel pes del pi i l'orografia del terreny. Els Trabucaires Igualadins van unir-se al seguici obrint el camí amb diverses salves que anunciaven a la població l'arribada del pi a plaça. Un cop a plaça i amb el públic assistent expectant, es va procedir a treure'n l'escorça amb l'ajuda de grans i petits, que van col·laborar per enllestir aquesta tasca el més ràpidament possible, i tot seguit, amb un gran esforç de coordinació, paciència i treball en equip, es va procedir a col·locar el pi al bell mig de la plaça amb l'ajuda de cordes, mans i la força de voluntat dels presents, que va finalitzar amb un fort aplaudiment quan es va haver assolit l'objectiu de col·locar l'arbre dret enmig de la plaça.

La festa va seguir amb un dinar popular a càrrec de l'associació a la mateixa plaça Pius XII i a la tarda, abans de cloure la festa d'aquest any, es va celebrar el concurs de grimpaires, on uns quants valents i valentes van intentar pujar l'arbre. Més tard i per finalitzar la festa, es va celebrar un concert del grup Amants de Lulu amb l'espectacle Jam Session Folk.

Una de les organitzadores de la festa, Irene Compta, va explicar que la voluntat de la nova associació és agafar-ne el relleu i donar-li encara més empenta. També va destacar el compromís que s'adquireix amb el medi ambient: «L'arbre estarà un mes plantat a la plaça i després es tornarà al propietari del terreny on s'ha talat perquè en faci llenya o biomassa», i afegia que «és cert que un pi triga uns anys a créixer però el premi del concurs de grimpaires són llavors d'arbres tradicionals de la comarca perquè se'n plantin de nous».