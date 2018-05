Investiguen la destrossa d'una desena d'arbres al Bosc dels Infants de Masquefa

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Masquefa (Anoia) estan investigant els actes vandàlics comesos al Bosc dels Infants d'aquesta població. Segons informa el consistori a través d'un comunicat, uns desconeguts haurien destrossat una desena d'arbres d'aquest espai, seu de la tradicional plantada d'alzines anual que celebren les famílies de Masquefa.

A més, els presumptes vàndals també haurien arrencat una morera del Parc del Patufet. L'Ajuntament ha condemnat els fets i fa una crida a la col·laboració ciutadana per poder localitzar els autors de les destrosses. El consistori també informa que, un cop identificats els responsables, estudiarà les accions legals o penals que consideri oportunes per reclamar responsabilitats.

L'Ajuntament de Masquefa informa que la Policia Local ha incrementat la vigilància a peu de carrer per "detectar i prevenir els actes de vandalisme i identificar-ne els presumptes autors". El batlle del municipi, Xavier Boquete, ha recordat que "poques vegades es té en compte que el vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que la destrossa de mobiliari urbà comporta sempre l'assumpció de costos per part de l'Ajuntament, és a dir, també per part de tota la població".

De la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Enrique Gómez, ha qualificat els incidents d'"especialment greus" perquè "atempten contra un espai públic que és patrimoni de tots i que és d'un gran simbolisme per a les nostres famílies i infants". En aquest sentit, el regidor ha dit que "com a Ajuntament seguirem actuant amb fermesa per sancionar els responsables i eradicar aquestes actituds dels nostres carrers".