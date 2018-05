Els pinyols del raïm serviran per adobar pells a Igualada

L'equip de recerca del Campus Universitari Igualada-UdL, la Càtedra A3 in Leather Innovation, ha descobert un producte per adobar pells que s'extreu dels pinyols del raïm. El producte, que els igualadins ja han patentat a Espanya i aviat tindrà la patent internacional, posa en valor un residu de les vinyes, fins ara inutilitzable, per aplicar-lo en els processos d'adobat de la indústria de la pell. El resultat són articles de pell basats en el concepte "green leather", pell sostenible adobada amb productes naturals.

Aquesta patent permet aprofitar els residus que genera el sector vitivinícola durant la producció del vi per aplicar-los a la indústria adobera. Catalunya és un dels grans productors de vinya a nivell de l'estat i Espanya és el segon productor de vi mundial, amb una producció del 15'3% del total. Aquesta producció de vi genera un residu, unes restes de raïm, que en una primera fase s'aprofiten per fer orujo i, en una segona fase, se'n fa oli de pinyol de raïm. Aquest residu restant, és el que aprofita la recerca del Campus Universitari Igualada-UdL, per extreure del pinyol de raïm un extracte vegetal, que s'aplica posteriorment per a la l'adobat de pells. El residu final es torna a la terra i serveix d'adob, segons han explicat fonts de la investigació.

Per als investigadors, "aquest descobriment no només és un avenç per la pròpia industria adobera, sinó que és un pas de gegant per fer més sostenible aquest sector, posant en valor l'economia circular, amb un cicle de producció totalment tancat, que genera un residu zero, i estretament vinculat als sectors productius del territori: la industria adobera i el sector vitivinícola".

El Campus Universitari Igualada-UdL compta amb una llarga trajectòria en la branca de l'Enginyeria Química. La seva vinculació amb la industria adobera de la ciutat ha convertit el Campus d'Igualada en l'única universitat d'Europa que imparteix el màster universitari en Enginyeria del Cuir. Compta amb un equip de recerca, la Càtedra A3 in Leather Innovation, formada per professors i estudiants, dedicada a la investigació en el sector de la pell. Una trajectòria que converteix al Campus Universitari Igualada – UdL en una universitat puntera a nivell internacional pel que fa a estudis i recerca en la branca de l'Enginyera Química i el cuir.