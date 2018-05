La policia busca a les càmeres la furgoneta que va envestir un jove

El jove de 14 anys que va ser atropellat aquest diumenge a Igualada continuava ahir a la tarda ingressat a l'UCI pediàtrica del Parc Taulí de Sabadell i es mantenia el diagnòstic d'estat crític. L'atropellament va tenir lloc diumenge a la tarda a la carretera de Valls, per un vehicle que circulava en direcció a Sant Margarida de Montbui. El conductor del cotxe va fugir. El noi és veí de Santa Margarida de Montbui i anava, segons les hipòtesis inicials, sense casc.

L'inspector en cap de la Policia Local d'Igualada, Jordi Dalmases, va explicar ahir que hi ha una informació molt escassa sobre qui pot ser l'autor de l'atropellament, la qual cosa dificulta la localització del conductor que va fugir, i que no va atendre la persona ferida com és preceptiu. Del poc que se sap, la policia té constància que el vehicle implicat hauria de ser una furgoneta mixta de color blanc. La Policia Local d'Igualada treballa en coordinació amb els Mossos, però porta les regnes de la investigació, ja que l'atropellament va tenir lloc en trama urbana.



Molt poca informació

Tot i que hi ha escassa informació, la policia està treballant amb les cintes de les càmeres de locals propers a la zona. Fins ara no s'han localitzat testimonis de l'accident, però estan recuperant les imatges de càmeres de seguretat de l'entorn amb la finalitat d'analitzar els minuts previs a la col·lisió. Malgrat els indicis dels quals es disposa, l'inspector en cap ha explicat que encara es desconeix si es va tractar «d'un encalç o d'un xoc lateral».

Una unitat de recerca i documentació dels Mossos s'ha desplaçat fins a les dependències de la Policia Local per analitzar l'estat de la bicicleta i extreure conclusions sobre les circumstàncies de l'accident. Al mateix temps, la Policia Local d'Igualada i la de Santa Margarida de Montbui treballen conjuntament en altres camps, com l'entorn del menor, per saber si anava sol o amb altres joves, i si aquest fos el cas, si aquests van veure com va passar l'accident.

La primera trucada que va rebre la Policia Local d'Igualada ja va indicar que el vehicle s'havia fet escàpol. Han començat una línia d'investigació que està descartant possibilitats.

Segons el SEM, el noi circulava amb bicicleta i sense casc pel pont que comunica Igualada amb Santa Margarida de Montbui quan va ser atropellat per un vehicle. L'accident va tenir lloc cap a les 7 de la tarda, i com a conseqüència de la caiguda, va haver de ser traslladat amb l'helicòpter del SEM a l'hospital vallesà. Al conductor, si se'l deté, se li imputarà un delicte de denegació d'auxili, com a mínim.