La tempesta deixa pedres d'1 cm a La Llacuna

La tempesta que ha creuat la Catalunya Central aquest dimarts a la tarda ha estat especialment forta a l'Anoia. A l'estació meteorològica de la Llacuna, per exemple, s'han registrat 25,9 mm de pluja en 30 minuts, un xàfec que ha anat acompanyat per pedres de fins a 1 cm. En canvi, en municipis com Òdena, els Hostalets de Pierola o Igualada, les precipitacions han estat misses.





La previsió de demà

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres hi tornarà a haver pluges en alguns punts del Pirineu i de l'interior. Serà de nou a la tarda, amb ruixats febles o localment moderats. En canvi, a la Catalunya Central s'espera una jornada estable, tot i que amb nuvolades cap a la tarda. Les temperatures començaran a pujar, camí d'una onada de calor que ha d'arribar divendres.