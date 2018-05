El festival gastronòmic Vadefoodies d'Igualada tindrà la cuina del Japó com a protagonista

El festival de tendències gastronòmiques Vadefoodies d'Igualada –que se celebrarà els dies 1 i 2 de juny- arriba a la seva quarta edició amb algunes novetats destacades. Per primer cop el certamen serà gratuït i, a més, canvia d'emplaçament i deixa les instal·lacions del Museu de la Pell per traslladar-se a la recent remodelada Plaça Castells.

Enguany la cuina del Japó serà la gran protagonista amb ponències de reconeguts xefs sobre cuina japonesa o 'showcookings' de pastisseria japonesa. Amb tot, també hi haurà presència d'altres tendències gastronòmiques com la cuina saludable o les impressores 3D. En concret, la part de mercat del Vadefoodies comptarà amb una vintena de parades de cuines del món, mentre que s'han organitzat una quinzena d'activitats paral·leles entre formacions, ponències, exhibicions, degustacions o tallers. Per primer cop també s'organitzarà un concurs que enguany girarà entorn la cuina de la vinyala –varietat de cargol típica de la comarca de l'Anoia-.

Una de les novetats destacades de la quarta edició del festival Vadefoodies és el canvi d'emplaçament. Després de tres anys seguits celebrant-se al recinte del Museu de la Pell, el festival ha decidit traslladar-se a la Plaça Castells per "obrir-lo més". Així ho ha relatat Joan Fontanella, president de l'associació Vadefoodies que, malgrat ha assegurat que el Museu és un lloc "emblemàtic", creu que el fet de ser un "recinte tancat" els podia anar en contra. "Volem que el festival sigui per tothom", ha afirmat Fontanella, que ha dit que, per primer cop, el certamen serà gratuït. Fontanella també ha aclarit que la Plaça Castells no ha de ser l'escenari definitiu del festival, sinó que cada any es podria buscar un emplaçament diferent.

Una de les protagonistes d'enguany del Vadefoodies serà la cuina del Japó. Segons han relatat els organitzadors, es comptarà amb la presència de Roger Ortuño, autor de la web 'comerjapones.com', considerat el blog més influent d'Espanya i l'Amèrica Llatina sobre gastronomia japonesa. També hi haurà el xef Sergio Ortiz, que durà a terme un tast de sakes i cuina japonesa, i es realitzarà un 'showcooking' de la mà de Jordi Morelló, de la pastisseria Ochiai de Barcelona.

A banda del Japó, però, també hi haurà altres tendències protagonistes com la cuina saludable, que arribarà de la mà del xef Xavier Pellicer, premi al Millor Restaurant de Verdures del Món al certamen 'We're Smart, Think Vegetables! Think Fruit!', que organitza la guia We're Smart Greenpeace Guide.

En total, el programa compta amb una quinzena d'activitats, que van des de la formació, ponències, exhibicions, degustacions i concerts, fins a concursos, tallers, receptes o 'showcookings'. A més, com és tradició, el festival també comptarà amb el mercat 'eat street', que tindrà una vintena de parades amb menjar d'arreu del món. En referència al mercat, Fontanella ha dit que hi haurà, entre d'altres, menjar mexicà, japonès, hindú i etíop i ha dit que volen convertir-lo en "el 'Camden Town' de l'Anoia".

Per primer cop també s'organitzarà un concurs gastronòmic, que enguany girarà entorn de la cuina de la vinyala –una varietat de caragol típic de l'Anoia-. De fet, en relació amb la vinyala, s'ha elaborat un programa paral·lel que consisteix en què la setmana prèvia a la celebració del festival un total de 24 restaurants de la comarca de l'Anoia oferiran als seus establiments plats elaborats amb aquest cargol.



Formació i gastronomia



Les escoles de cuina tindran enguany un paper destacat dins el Vadefoodies i, per això, s'ha programat per al divendres 1 de juny a la tarda una jornada amb quatre escoles de cuina i quatre exalumnes que explicaran les seves experiències i presentaran noves tècniques. Fontanella ha destacat especialment la presentació que farà l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, que farà una demostració sobre la impressió 3D dels aliments.