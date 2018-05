El noi envestit diumenge a Igualada va morir ahir a l'hospital de Sabadell

El jove de 13 anys veí de Santa Margarida de Montbui (Anoia) que va ser envestit diumenge passat per un vehicle va morir ahir, dimecres, a primera hora de la tarda, a l'hospital del Parc Taulí de Sabadell, on havia estat evacuat en helicòpter poc després de la topada.

El menor va ser traslladat en estat crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on no s'ha pogut recuperar de les ferides, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Els fets van tenir lloc diumenge passat a la tarda al pont que uneix Igualada amb Santa Margarida de Montbui. El conductor del vehicle implicat, en principi una furgoneta petita de color blanc, no va atendre el memor, i la policia el busca justament per poder-lo acusar, com a mínim, del delicte de desatenció en un accident, ara, amb resultat de mort.

Fonts de l'Ajuntament d'Igualada van «lamentar la mort del noi» ahir al vespre, poc després que es conegués el fatal desenllaç de l'accident. Ahir es va saber que, tot i que no havia transcendit, els metges que atenien el jove a l'hospital vallesà ja havien indicat dilluns que les esperances que el noi pogués sobreviure a les lesions eren mínimes.

El jove presentava un traumatisme molt important al cap, que no se sap si es va fer fruit d'una hipotètica topada amb el vehicle o a causa d'una caiguda provocada pel fet de ser envestit. Les circumstàcies de l'accident continuen sent molt confuses, però sí que se sap que el noi no duia cap protecció en el moment de l'accident.

La Policia Municipal d'Igualada està dirigint les investigacions, de manera coordinada amb la Policia Local de Santa Margarida de Montbui i amb el cos d'agents de Mossos d'Esquadra. Com que es tracta de la investigació d'un suposat delicte comès en trama urbana, la responsabilitat de la investigació recau en la Policia Local. Agents d'Igualada i de Montbui han col·laborat en la recerca de cotxes que siguin «furgonetes mixtes de color blanc». Però aquesta és l'única informació de què disposen fins ara els agents. No hi ha testimonis dels fets, el noi sembla que circulava sol o no han sortit els companys que poguessin anar amb ell. S'han revisat desenes de vehicles blancs i fins ara no hi ha proves determinants que permetin arribar a identificacions concloents. S'han revistat, també, cintes dels vídeos de segurat de diferents establiments, però a la zona, en aquell moment de diumenge a la tarda, sembla que no hi havia ningú més.

Els Mossos d'Esquadra també estan intervenint en la investigació per determinar les causes de l'envestida. en una part menys directa d'anàlisis dels fets.