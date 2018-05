La Policia d'Igualada entrega l'atestat de l'atropellament del noi de Montbui al jutjat

La investigació per trobar el conductor que va atropellar mortalment el jove ciclista de 13 anys de Santa Margarida de Montbui continua oberta. Aquest dijous, la Policia Local d'Igualada ha entregat al jutjat l'atestat del sinistre, un document que conté la reconstrucció dels fets i els avenços fets fins ara.

Fins el moment, afirma l'Ajuntament en un comunicat, no s'ha produït cap detenció. L'accident es va produir el 20 de maig, al voltant de les 19 h. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'un atropellament al Pont Vell de Montbui, activant-se immediatament efectius de les policies locals d'Igualada i Santa Margarida de Montbui, dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques. Aquests últims van atendre in situ el ferit i posteriorment el van traslladar amb helicòpter medicalitzat. Tot i que ningú va presenciar com es produïa l'accident, alguns testimonis van indicar que una furgoneta mixta de color blanc havia abandonat el lloc dels fets poc després de l'atropellament. El menor va morir aquest dimecres a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

La investigació iniciada per la Policia Local de la capital de l'Anoia, conjuntament amb la Policia Local de Santa Margarida de Montbui i el cos dels Mossos d'Esquadra, ha inclòs fins ara la comprovació de diverses càmeres de seguretat de l'entorn del lloc dels fets, nombroses recollides de testimonis, preses de declaració i la inspecció d'alguns vehicles que podrien encaixar amb la descripció.