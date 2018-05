Botiguers i Ajuntament d'Olesa acorden millorar el comerç

n L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l'Associació de Botiguers i Comerciants del municipi van signar un conveni a través del qual tant l'Ajuntament com l'Associació es comprometen a treballar per a la modernització i dinamització del sector comercial local i per «impulsar el model comercial urbà a Olesa de Montserrat, des dels principis de cooperació i coordinació d'accions».

D'una banda, l'Associació de Botiguers es compromet, entre altres coses, a generar una vinculació més estreta entre el comerç i la ciutadania, i a participar activament en els programes i activitats de dinamització comercial que impulsi l'Ajuntament. L'acord també inclou el seu compromís per millorar la seva competitivitat amb una oferta de qualitat, incrementant la participació de més associats i programant activitats de formació per als comerços associats. També es compromet a consolidar el grup de restauració per assolir una millor interlocució amb els esdeveniments rellevants que s'organitzin a Olesa.

Al document es detallen algunes activitats previstes en el marc del conveni, com ara les campa-nyes del Dia dels Enamorats, Dia de la Mare, Dia Internacional de la Dansa, el BlackFriday i la campanya de Nadal; les fires de Primavera, Santa Oliva (amb el concurs «El teu pes en oli») i tardor; la desfilada del comerç, dues edicions del Correpinxo o el concurs d'aparadors per la Festa dels Miquelets.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olesa ajudarà a finançar les activitats previstes per un import de 12.500 euros i cedirà un espai de 5 m2 per guardar material de l'associació.