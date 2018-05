Esparreguera aprova un pla per invertir 3,4 milions d'euros

L'Ajuntament d'Esparreguera ha aprovat un pla per invertir 3,4 milions d'euros en el proper any al municipi. Les inversions aniran amb càrrec al romanent de tresoreria i inclouen cinc partides. La més quantiosa, dotada amb 1,9 milions d'euros, permetrà legalitzar l'enllumenat dels barris de Mas d'en Gall i Can Rial. Per fer aquestes obres, l'Ajuntament ha hagut de fer una modificació de crèdit. La corporació va donar el vistiplau en la darrera sessió plenària.

També s'actuarà en l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, una finca noble ubicada al carrer dels Arbres, que suposa una inversió de mig milió d'euros; en la reforma del carrer de Ferran Puig (900.000 euros). Aquesta modificació de crèdit pel carrer Fer-ran Puig, de fet, ja s'havia presentat i aprovat al ple, però no es va executar perquè no hi va haver temps d'executar la despesa abans del 31 de desembre del mateix any. Ara, el Govern ha actuat amb més temps.

També s'inclou una partida de 60.000 euros per a la redacció del projecte de reforma i ampliació de l'Escola de les Monges, el que seria la fase 2 de l'obra i que permetrà instal·lar-hi l'Escola d'Arts Plàstiques i el futur Hotel d'Entitats. La cinquena partida aprovada ahir suposa destinar 50.000 euros a millores d'accessibilitat a les voreres.

El pla d'inversions va ser aprovat amb el vot a favor dels dos partits que integren el govern municipal, PSC i ICV, juntament amb la CUP, Ciutadans i Partit Popular. Hi van votar en contra el PDeCAT i Esquerra Republicana.

Una segona modificació de crèdit, en aquest cas de 50.000 euros, permetrà substituir els jocs infantils del parc de la Zona Esportiva per instal·lar-ne uns que estiguin adaptats a la normativa de seguretat de la Unió Europea. La inversió també inclou la compra de bancs, jardineres i papereres i la instal·lació de taules de pícnic al Parc de la Vila. Van votar a favor d'aquesta actuació PSC, ICV, Ciutadans i PP; en contra, la CUP i el PDECAT; i es va abstenir ERC.

Un any després de la seva aprovació, el conveni per l'encomanda de gestió de la residència de Can Comelles a Sumar Acció Social es va modificar dimecres al vespre, al mateix temps que es ratificaven uns canvis en els estatuts de l'empresa pública.