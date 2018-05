L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, respon la carta d'Enric Millo

Jordi Badia, alcalde de Calaf, ha respost a la carta d'Enric Millo i li qüestiona el seu concepte de neutralitat. En la carta li manifesta que "la neutralitat no vol dir absència de debat sinó la no intervenció a favor d'un o altre bàndol".

A més, reivindica "l'espai públic com a centre de la vida política, social i comercial" i per tant, com "l'àgora privilegiada i idònia per a l'expressió del debat públic".

Finalment, després que grups organitzats hagin retirat un llaç groc gegant diverses vegades i fent-ne un vídeo anomenat "operacion limpieza en Súria y Calaf", a la carta li prega que "actuï en el sentit d'impedir que grups com aquests puguin actuar amb la impunitat amb què ho estan fent i que són un risc flagrant i perillós per a la convivència".

La carta està publicada al blog:

https://jordibadia.calaf.cat/2018/05/23/resposta-al-delegat-del-govern-espanyol-a-catalunya/