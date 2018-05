Pujalt museïtza nous espais de la base de l'Exèrcit Popular de la República

Pujalt commemora enguany el 80è aniversari de la instal·lació al poble de la Base d'Instrucció del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular de la República. Amb motiu de l'efemèride, el consistori ha encarregat la rehabilitació i la museïtzació d'un nou espai: la cuina que feien servir els soldats que van estar-se en aquest campament militar entre el maig del 1938 i el gener del 1939. Aquesta cuina militar rehabilitada passarà a formar part del Memorial de l'Exèrcit Popular de Pujalt, un espai museïtzat del que va ser el camp d'entrenament de l'Exèrcit Popular.

Un dels impulsors de la iniciativa, Pere Tardà –responsable de l'empresa CatPatrimoni–, ha explicat que el museu de Pujalt és «l'únic espai que hi ha a l'Estat dedicat a la temàtica de la formació militar» i que l'objectiu és aconseguir fons per anar avançant en la rehabilitació de nous espais, ja que actualment només és visitable el 20% del campament.

El maig del 1938 el XVIII Cos de l'Exèrcit Popular de la República es va instal·lar a Pujalt, en una zona anomenada la Muntada. En aquest petit poble de l'Anoia van aixecar-hi un camp d'instrucció militar, que va estar en funcionament fins al 15 de gener del 1939, quatre dies abans de l'entrada de les tropes franquistes al municipi. «Els soldats van rebre ordres d'evacuar la base i desmuntar i endur-se tot allò que poguessin», detalla Pere Tardà. Tot i que no se sap exactament quants soldats van fer ús d'aquestes instal·lacions, s'estima que van ser entre 8.000 i 10.000.

Amb motiu del vuitantè aniversari de l'arribada de l'Exèrcit Popular de la República a Pujalt, el municipi ha volgut rehabilitar i museïtzar un nou espai que es trobava en estat ruïnós. Es tracta de la cuina militar que es va fer servir en aquella època i que es va instal·lar en una antiga pallissa. Es va excavar arqueològicament l'any 2007, fet que va permetre conèixer la distribució dels espais, i «passats més de 10 anys, hem aconseguit fons per poder-ho rehabilitar». La recreació s'ha fet de la manera més fidel possible a l'aspecte original i s'inaugurarà oficialment aquest cap de setmana.



Un lloc estratègic

Tardà ha explicat que a Catalunya hi havia diversos camps d'instrucció militar, i un d'ells va ser el de Pujalt. Els motius que van portar l'exèrcit a instal·lar-se en aquest poble de l'Anoia, segons ell, són «estratègics». «Buscaven un espai prou allunyat del front, que fos segur, però que al mateix temps estigués a prop de les vies de comunicació», explica Tardà, que també ha valorat que el campament estigués a prop de Calaf i de Pujalt, fet que provocava que els militars «tinguessin un seguit d'instal·lacions molt a prop».

El responsable de CatPatrimoni ha destacat que les instal·lacions de Pujalt són «úniques», ja que «no hi ha cap altre espai com aquest visitable a la Península». Tardà ha explicat que es tracta de l'únic espai que hi ha «dedicat a la temàtica de la formació i reorganització militar, i a com es tractava els soldats abans d'anar al front o bé quan en tornaven».