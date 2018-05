Emotiu homenatge al jove mort per un atropellament durant la festa de la bicicleta a Santa Margarida de Montbui

La festa de la bicicleta que s'ha celebrat aquest diumenge al migdia a Santa Margarida de Montbui ha servit per retre un sentit homenatge al jove ciclista mort aquesta setmana com a conseqüència d'un atropellament al Pont Vell de Montbui. El jove, de catorze anys, va ser envestit per un cotxe, que no es va aturar a donar-li auxili. Abans del lliurament dels premis de la curs, mitja dotzena d'amics de la víctima han pujat dalt l'escenari per llegir un manifest que reclamava respecte a tots els ciclistes i animava a la conscienciació per la seva fragilitat. L'acte s'ha acabat amb un minut de silenci que s'ha trencat en llargs aplaudiments. En declaracions a l'ACN, un familiar del jove s'ha mostrat satisfet per la detenció del presumpte culpable, però s'ha queixat de la manca d'informació que els dona la policia sobre els fets i n'ha exigit l'esclariment. "Volem saber què va passar", ha recalcat. Dilluns a les 5 de la tarda hi haurà una missa oberta a tothom a la mesquita d'Igualada en record al jove.