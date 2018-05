L'alcalde de la Pobla diu que el nerviosisme li va fer tancar un ple sense la veu dels veïns

L'alcalde de la Pobla de Claramunt va deixar sense paraula a un veí que assistia al ple en la darrera sessió del ple municipal, i els grups de l'oposició se n'han queixat, perquè és habitual que al final de les sessions el públic que hi assisteix pugui prendre la paraula. El veí en qüestió fa mesos que es queixa per la presència d'una empresa que fa soroll en una zona del d'habitatges del poble. Segons l'oposició, els darrers estudis que té l'Ajuntament indiquen que fa més soroll del que està permès, segons Antoni Mabras, de Participa.

L'alcalde, Santi Broch, ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut en les darreres 24 hores, i ha justificat la seva actitud per «nerviosisme». «Assumeixo que estava molt nerviós per tota la situació creada i que la meva reacció no va ser l'esperada, però la seva actitud [l'oposició], durant la sessió plenària, tampoc no va ser la correcta». I afegeix que «un d'ells va intervenir en més d'una ocasió i va fer afirmacions per ridiculitzar la persona de l'alcalde i la resta de regidors i regidores de l'equip de govern. Per tant, l'ambient era tens i vaig tenir una reacció humana, com pot passar a qualsevol persona després d'una situació tensa». L'alcalde lamenta que el que ha qualificat d'incident hagi donat peu a l'oposició a criticar-lo, un fet que relaciona amb la proximitat de les eleccions municipals. I augura que «els propers mesos seran molt durs i intensos».

També indica que «estic disposat a escoltar, com he fet sempre, les opinions que tenen els poblatans i les poblatanes, però el que no estic disposat a tolerar és que se'm maltracti i se m'insulti ni com a persona, ni com a alcalde, ni en públic, ni en privat. Només demano respecte i educació».