Més de 300 persones a Igualada donen suport al jove citat a declarar per un tuit

Més de 300 persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada per donar suport a Joan Mangues, el jove igualadí citat a declarar aquest dilluns davant el jutjat d'instrucció número 12 de Madrid per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies.

El motiu de la querella que van presentar diversos col·lectius de policia és una piulada feta a Twitter el passat mes de març com a resposta a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, on va assegurar: «Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l'han matat a pals».

Mangues ha assegurat que compareixerà aquest dilluns davant el jutge a Madrid «amb el cap ben alt» i «convençut» que no ha comès cap delicte.