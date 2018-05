Collbató inaugura la plaça de l'1 d'Octubre al barri de la Font del Còdol

El barri de la Font del Còdol a Collbató va ser escenari ahir de la inauguració de la plaça de l'1 d'Octubre en memòria de la jornada de votació celebrada aquell dia. Prèviament es va celebrar una arrossada popular de suport als presos polítics, amb la presència de diverses personalitats com l'exconsellera Meritxell Borràs, Francesc Titot Ribera, regidor de Governació de Berga, i Josep Costa, vicepresident primer de la Mesa del Parlament de Catalunya, així com familiars dels presos polítics.

L'arrossada va aplegar unes 260 persones en un ambient de festa, reivindicació i record constant de les preses i presos polítics, i els exiliats i exiliades, que en tot moment hi van ser presents amb fotografies seves penjades a la plaça i amb els llaços grocs de la gent.

Un dels moments àlgids de la jornada va ser la descoberta de la placa de la plaça de l'1 d'Octubre per part de l'alcalde de la població, Miquel Solà.

La idea d'organitzar l'arrossada va prendre cos al llarg dels últims mesos des que un grup de veïns del barri Font del Còdol es reunia cada nit per fer una cassolada de protesta per l'empresonament i exili de polítics catalans. Els diners recaptats en aquest acte seran per a l'Associació Catalana pels Drets Civils.

La inauguració de la plaça és el resultat de la recollida de firmes per part de veïns del barri, segons va explicar Sílvia Closas, portaveu de l'organització.

L'exconsellera Borràs va comentar que «és important per a nosaltres sentir l'escalf de la gent, que ens estima i ens dóna suport per seguir endavant amb tot aquest procés tan complex». Va agrair totes les mostres de suport.

Per a l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, la inauguració de la plaça «és un acte de justícia, de dignitat i de donar resposta als fets de l'1 d'Octubre. Amb una iniciativa popular per part de veïns del poble, ens vam posar a treballar per fer-ho possible». Comentava que «estem molt contents que diverses personalitats hagin volgut venir a la nostra vila a reivindicar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats».

L'acte va tenir el suport de l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana pels Drets Civils i la col·laboració del barri de la Font del Còdol i l'Ajuntament de Collbató, que va donar facilitats als organitzadors de l'arrossada per la seva iniciativa.