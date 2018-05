Pujalt reviu la guerra civil i estrena patrimoni que ha recuperat

La cita feia mesos que era al calendari: el mes d'abril es complien els 80 anys de l'establiment de la Base d'Instrucció del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular a Pujalt. Per commemorar aquests fets es va dur a terme un seguit d'actes, dissabte, entre els quals la inauguració d'unes cuines d'època, emulant les que els soldats republicans havien utilitzat.

Des de les 4 de la tarda, les portes dels espais regularment tancats del Memorial de Pujalt van restar obertes perquè els visitants els poguessin gaudir. En especial la nova cuina museïtzada. Ajuntament i Diputació de Barcelona n'han procurat la restauració al llarg dels últims mesos.

La restauració del patrimoni es va inaugurar a les 6 tocades de la tarda amb la presència d'alcaldes dels municipis de la zona i més d'un centenar de visitants. Aquestes noves instal·lacions, que se sumen als túnels de pólvora i a la sala de lliteres, inclouen objectes quotidians de l'època: llaunes de conserva, ganivets, plats, una bàscula, un foc arran de terra, taula i cadires.

Després va tenir lloc el moment més esperat: la recreació històrica, per mitjà del grup de figurants Ejército del Ebro, de la crema de l'església de Sant Antoni de Pujalt. Més de dos centenars de persones es van reunir al centre de la població per veure com una trentena de figurants recreaven aquest fet històric, que va tenir lloc al començament de la guerra civil. Va ser el 1936, poc després de la sublevació, quan un grup de milicians «probablement d'Igualada o Cervera» van acostar-se a Pujalt per calar foc a la icònica església. Els vilatans que hi havia en aquells moments al poble van provar d'impedir-ho però no va ser suficient. Uns vint homes afiliats als sindicats de la FAI i la CNT van cremar el patrimoni religiós: «Del foc que hi havia, l'església semblava una locomotora de tren, i el campanar, la xemeneia. Fou un dia molt trist», va explicar una veïna de Pujalt.

Un concert de música barroca i un sopar popular inclosos en el primer Festival Espurnes Barroques van culminar la jornada.

Segons el responsable de Catpatrimoni, Pere Tardà, l'equipament conservat a Pujalt «és únic en tota la península» malgrat hi va haver campaments molt similars en altres punts. El de Pujalt va ser creat a la segona meitat de la guerra civil i va estar actiu fins al 15 de gener del 1939, pocs dies abans que les tropes franquistes arribessin a la població. Va tenir un paper clau en el reclutament de soldats per part del Govern republicà, que, després d'unes setmanes de formació, passaven al XVIII cos de l'Exèrcit Popular.