El tuitaire d'Igualada defensa davant del jutge la seva piulada sobre la policia local de Madrid

El jove igualadí de 21 anys Joan Mangues ha comparegut aquest dilluns davant del Jutjat d'Instrucció número 12 de Madrid acusat d'un presumpte delicte d'injúries i calúmnies per haver fet una piulada a Twitter arran de la mort d'un manter senegalès al barri madrileny de Lavapiés el passat 15 de març. Mangues només ha contestat a les preguntes del seu advocat i ha defensat davant del magistrat que la seva piulada era en clau de "crítica social" i que "no pretenia imputar cap delicte a ningú". En concret, el jove va contestar a un twit fet per l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, on va assegurar: "Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l'han matat a pals". D'altra banda, el lletrat de Mangues ha denunciat "greus mancances processals" que haurien de comportar la "nul·litat" del procediment. El fiscal no s'ha presentat a la vista.



Joan Mangues ha estat al voltant d'una hora dins de les dependències judicials per declarar com a investigat per una piulada feta el passat mes de maig sobre la mort d'un manter senegalès durant un control policial. En la seva declaració davant del jutge, Mangues ha volgut contextualitzar la piulada i "posar en evidència el que creiem que ha estat una mala interpretació dels sindicats policials".



Segons ha relatat ell mateix a l'ACN, "els sindicats se senten al·ludits però no hi ha cap tipus d'interpel·lació ni se'ls cita directament". "'A pals' és una expressió col·loquial que podríem fer servir qualsevol de nosaltres per dir, per exemple, quin pal d'examen o quin pal de dia", ha matisat Mangues. De fet, el seu advocat, Joan Boix, ha aclarit que el seu client "no va fer cap interpel·lació directa a ningú" en la seva piulada a Twitter i, per tant, considera que els tres col·lectius de policies que van interposar la querella contra ell no es poden sentir interpel·lats. A més, Boix assegura que aquests col·lectius policials no estan "legitimats" a presentar la querella perquè "no ho permeten els seus estatuts". "Per presentar una querella d'aquest tipus necessitarien una autorització de la seva junta directiva i no ho han fet", ha assegurat Boix.



Una altra de les irregularitats processals que denuncia el lletrats és que fins aquest mateix dilluns no han tingut accés a la totalitat de les actuacions, mentre que, segons Boix, "el més normal és que les haguéssim pogut consultar almenys amb una setmana d'antelació". L'advocat també ha denunciat que no hi ha hagut "cap intent de fer un acte de conciliació previ". Per tot plegat, creu el lletrat, "no només s'hauria de procedir a l'arxiu, sinó a la nul·litat absoluta de la causa".





Amb el suport de Tardà i Puigdemont

Mangues ha rebut el suport de diferents col·lectius com Òmnium i l' ANC i també la de dirigents polítics com el diputat d' ERC al Congrés Joan Tardà, que ha acompanyat el jove igualadí a l'Audiència Nacional. A més, Carles Puigdemont ha fet una piulada de suport a Mangues en què li ha transmès "molts d'ànims i una abraçada ben forta".A més, unes 300 persones es van concentrar aquest diumenge al vespre a Igualada per mostrar suport a Mangues. El jove igualadí s'ha mostrat molt agraït per totes les mostres de suport rebudes i ha assegurat sentir-se "molt content i afortunat". Mangues ha relatat que està "content" amb la seva declaració i confia que la causa es pugui arxivar: "si ja no li veia cap sentit abans de venir, crec que després d'exposar tot el que he dit no crec que tinguin intenció de seguir endavant".