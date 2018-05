«És una anomalia que el conflicte estigui a la taula del jutge i no a la del govern»

Després de ser mare i d'uns mesos de baixa, Llansana torna a estar al primer nivell, compromesa amb el projecte de Cuixart i al costat de la família del líder empresonat de l'entitat cultural

Marina Llansana és vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural. Era la vicepresidenta primera en el moment en què la jutgessa Lamela va dictar ordre de presó per al qui n'era president, Jordi Cuixart. Aleshores, Llansana acabava de ser mare. «Em va enganxar possiblement en el pitjor moment, i no podia assumir liderar Òmnium Cultural». «Ell continua sent el president i necessitàvem algú que pogués ser la cara i la veu de Cuixart; i jo no podia». Òmnium va decidir fer el canvi organitzatiu. Llansana és periodista i va ser diputada per ERC. Ara, tot i continuar com a militant, s'ha distanciat de la primera línia política i s'ha dedicat a la família, a un projecte personal de crear una empresa de comunicació i Òmnium.

Òmnium, malgrat la situació, no es debilita.

En els darrers 7 mesos, des que van tancar Jordi Cuixart a la presó, hem crescut de 30.000 socis. I això ens ajuda molt. Tenim només com a recurs les quotes dels socis. Muriel Casals, quan va ser la presidenta, va renunciar als ajuts públics. Com més socis tingués, més podrem lluitar contra la repressió que en aquests moments estem vivint.

Fins a quin punt Òmnium ha de jugar el paper que juga políticament?

El país ens ha posat en aquesta circumstància. De fet, amb la Muriel Casals de presidenta ja va fer el gir, i vam dir que per poder treballar per la llengua i la cultura del país ara ens calia treballar per la independència, perquè només tenint les eines d'un estat podrem defensar bé la llengua i la cultura. Vam treballar per l'assoliment de la república i ara hem de treballar contra la repressió.

Òmnium fa campanyes per donar a conèixer el problema català i el conflicte actual. Quina resposta ha trobat a la resta de l'Estat més enllà de les polítiques que ja les coneixem?

Fins abans de la campanya més aviat tèbia. Algun grup d'intel·lectuals i poca cosa més. Ara, amb la campanya que fem parlem del respecte a la llibertat d'expressió, a la llibertat de manifestació. Ara hi ha noms molt diversos de persones que no són catalanes que s'hi han sumat.

Òmnium, quan surt fora de Catalunya, nota cap canvi o el 'a por ellos' encara està molt instal·lat?

És cert que hi ha una majoria que manté la mateixa actitud, però hi ha un cert canvi. Veuen que també va per a ells. Per la sensibilització van anar bé les imatges de les forces policials estatals. Ho va veure molta gent de l'Estat i d'Europa.

Com està Jordi Cuixart? Hi ha anat diverses vegades.

Sí. Hi he anat 3 vegades, amb la Txell (esposa de Cuixart) i el nen i el Marcel [Mauri] (líder actual d'Òmnium). La situació és una mica estranya, separat per un vidre, només 40 minuts, ell ha de parlar per un intèrfon, no el pots tocar, no els pots abraçar i el temps passa volant. Però sempre hem sortit de Soto del Real millor del que hem entrat. És molt sòrdid, és una presó molt vella, molt trista i decadent, però ell irradia energia. L'animen molt les cartes que rep de l'exterior. Ell ens ho demana, perquè diu que l'anima. Té molt clar que és un pres polític i té molt clar la transcendència del seu empresonament i ens demana que utilitzem el seu empresonament per denunciar, al món, la situació que viu Catalunya.

A part de fer suport a Jordi Cuixart, es deu donar suport a la família?

Ho fem. Estem al costat. I també en l'apartat econòmic: assumim les despeses de l'empresonament. Vam fer una festa el dia de l'aniversari del Jordi i va ser molt emocionant també per a la dona i per als pares. Van veure gent de tot el país que venia a fer costat al seu fill. També ens encarreguem d'assumir tota la defensa jurídica. No pot ser de cap altra manera, perquè el Jordi és a la presó per ser el president d'Òmnium. A Òmnium ens sentim com si fóssim tots a la presó.

Jordi Cuixart veu que aquest empresonament es preveu llarg?

Ell està molt mentalitzat pensant que serà llarg. Ell des del primer dia s'ha intentat adaptar a les circumstàncies de la presó i ha volgut organitzar-se la vida com un pres. Penso que això l'ha ajudat molt. Ell veu que la sentència pot ser dura, i ens prepara.

Des d'Òmnium, avui, s'hi veu alguna possibilitat de sortida política?

És un conflicte polític i des del primer moment s'hauria d'haver resolt políticament. És una anomalia que estigui a la taula del jutge i no a la d'un govern. Haurien de canviar les circumstàncies polítiques de l'Estat i hauria de canviar el govern per tornar a reprendre la negociació política, però no som optimistes. Quan han hagut de fer un front contra Catalunya han fet una unió entre PP, PSOE i Cs. Pensar que hi hagi un govern alternatiu en el que no participin aquests actors és per tenir molt poques esperances.

Dels tres partits en veu cap amb capacitat de canvi?

Probablement hi havia molta gent a Catalunya que creia que el socialistes podien jugar un paper diferent i aportar una mica de racionalitat en tot aquest afer. El PSC a Catalunya havia estat catalanista, però l'ala catalanista del PSC ha desaparegut i el que n'ha quedat ha perdut del tot l'esperit catalanista que tenia. No hem pogut comptar amb la complicitat del PSC ni per demanar l'apropament dels presos, que ja no és una qüestió política, sinó humanitària. Per tant... oblidem-nos del PSOE.

Tenen portes obertes?

Nosaltres com a Òmnium hem parlat amb el PSC i ho tornarem a fer. Òmnium vol dir de tots i, per tant, parlarem.

Quina és la prioritat: l'apropament dels presos o un canvi en la situació del país.

Són camins paral·lels. Hem de combinar els objectius polítics i els que són més humanitaris.

Amb el nomenament de Quim Torra, amb el govern amb presos i exiliats que s'havia plantejat, ens tornàvem a encallar?

El que va passar amb els nomenaments i amb l'actitud de Rajoy va servir per comprovar el dèficit democràtic de l'Estat. Després d'impedir tres investidures, no van tenir cap més remei que acceptar Quim Torra, però li han impedit el govern. El que ha fet el Govern espanyol és il·legal.

Hi veu solució, o s'ha d'anar insistint pel mateix camí?

No podem claudicar. Hem d'aguantar les institucions i la democràcia i continuar amb la internacionalització del conflicte, que de moment ens ha donat bons resultats. Quatre països han enviat un toc d'atenció a la justícia espanyola. La partida es juga a Europa i l'hem de guanyar com sigui.

A escala de Catalunya, ha costat tornar a fer un govern entre Junts x Catalunya i ERC. Aquesta situació perilla que es trenqui i que no no hi hagi majoria independentista en el futur?

Jo m'agafo als fets i els fets són que s'han posat d'acord. La veritat és que quan ha calgut sempre s'han posat d'acord. Ara han presentat un programa polític de consens, un govern de consens i un president de consens. Malgrat la rumorologia, no tenim indicis per pensar que la unitat s'esquerda. En tot cas, utilitzant una expressió de la Muriel Casals, Òmnium hem de ser el Superglue. Sí que és veritat, però, que en alguns moments s'ha vist que potser no hi havia una estratègia conjunta.

En el moment en què es va trencar la possibilitat de la República es va trencar el model. I això va transcendir a la ciutadania.

Però ha de veure que hi ha consellers a l'exili i a la presó, pràcticament a parts iguals per caa grup. Vull dir que tant PDeCAT com ERC han arribat a la conclusió que era bo que no tots estiguin a l'exili i tampoc a la presó. Gràcies a l'esforç que fan tots, el conflicte no és un afer intern.

A la presó i a l'exili hi hem perdut bastant.

Qui hi ha perdut més és l'Estat espanyol.