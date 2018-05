Igualada acull aquest diumenge una nova edició de la Festa de les Rodes

Aquest diumenge, 3 de juny, a les 11h, Igualada celebrarà novament la Festa de les Rodes. La proposta, coordinada per l'Ajuntament conjuntament amb el Consell Esportiu de l'Anoia i els centres educatius de la ciutat, coincideix també amb la Setmana Sense Fum i té la voluntat d'incentivar hàbits de mobilitat sostenible, fomentar l'activitat física i dur a terme una activitat familiar i escolar.

La iniciativa es va impulsar l'any passat com una evolució de la popular Festa de la Bicicleta, obrint la participació a patinets, patins, skates i longboards, és a dir qualsevol transport amb rodes i sense motor. El lloc de sortida serà la Plaça Catalunya, a l'extrem oest del Passeig Verdaguer, de manera que el recorregut tornarà a ser planer i adequat per a tots els usuaris.

Les inscripcions es poden fer a les escoles o el mateix dia al lloc de la sortida i es podrà optar entre dos circuits: un de 7,8 quilòmetres per bicicletes i un altre de 2,30 quilòmetres per la resta d'elements. Serà obligatori l'ús del casc i a l'arribada a la Plaça Cal Font hi haurà diferents activitats obertes per a tothom, organitzades per l'Igualada Femení d'Hoquei Línia, l'Igualada Hoquei línia, la secció de Triatló de CAI i l'Anoia Trial Academy.