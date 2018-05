Igualada destina mig milió d'euros a asfaltar carrers

L'Ajuntament d'Igualada durà a terme el proper estiu un total de 38 treballs d'asfaltatge en carrers, places i rotondes de la ciutat. Tal i com ha detallat aquest dimecres, 30 de maig, el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, el consistori preveu executar les tasques entre els mesos de juliol i agost i, en total, s'allargaran aproximadament quatre setmanes. Els recursos destinats aquest 2018 al Pla Anual d'Asfaltatge seran uns 495.000 euros i la superfície total en què s'actuarà seran gairebé 40.000 m2 de ferm.

Segons s'ha explicat avui, aquest any s'asfaltaran, a Les Comes, l'Av. Països Catalans, entre c/ Bèlgica i c/ Alemanya i la rotonda de la confluència entre el c/ Alemanya i el c/ Lecco. A Llevant, les actuacions correspondran al c/ Dàlies, entre c/ Dr. Pujades i c/ Pau Muntades; el c/ Mn. Josep Forn, entre Av. Mestre Muntaner i c/ Vicenç Pedriça; els carrers Tulipes i Crisantems, tots dos entre Av. Pau Casals i c/ Dàlies; els carrers Magnòlies, Orquídies i Nards, en els tres casos entre el c/ Dàlies i el c/ Nicolau Tous; i els carrers Vicenç Pedriça i Fra Roc Olzinelles, tots dos entre el c/ Nicolau Tous i el c/ Mn. Josep Forn.

Al Centre s'asfaltarà el c/ Òdena, entre Pg. Verdaguer i Rbla. General Vives; el c/ Vidre, entre c/ Sant Jordi i c/ Soledat; el c/ Virtut, entre c/ Cardenal Vives i c/ Joaquima Vedruna; i el c/ Mariano Cuyner, entre c/ Òdena i c/ Sant Josep. A la zona Nord, el c/ Òdena, entre Av. Barcelona i Av. Mestre Muntaner; la rotonda de l'Av. Catalunya i la Ctra. Manresa; el c/ Dr. Fleming, entre Pl. Sardana i Ctra. Manresa; la Pl. Sardana, entre c/ Bellprat i c/ Calaf; el c/ Pierola, entre c/ Calaf i Av. Barcelona; el Ptge. Colomer, entre Ctra. Manresa i c/ Trobadiners, el c/ Carme Verdaguer, entre Ctra. Manresa i Ptge. Colomer.

Al Centre-Ponent, s'actuarà al c/ Joan Maragall, entre Av. Balmes i c/ Santa Caterina; al c/ La Torre, entre c/ Martí Franquesa i c/ Santa Caterina; al c/ Prat de la Riba, entre Av. Àngel Guimerà i c/ Germanes Castells; i el c/ Joan Llimona, entre c/ Prat de la Riba i c/ Sor Rita Mercader. I, finalment, a Ponent, s'asfaltaran el c/ Mare de Déu d'Àfrica, entre c/ Covadonga i c/ Desamparats; el c/ Mare de Déu del Remei, entre c/ Covadonga i c/ Mare de Déu de la Begonya; el c/ Mare de Déu de la Begonya, entre c/ Mare de Déu d'Àfrica i Ronda de Fàtima; el c/ Mare de Déu de la Fontsanta, entre c/ Mare de Déu d'Àfrica i Ronda de Fàtima; el c/ Mare de Déu de Núria i el c/ Mare de Déu del Remei, tots dos entre c/ Mare de Déu d'Àfrica i c/ Mare de Déu del Remei; i el c/ Sant Jaume Sesoliveres, entre c/ Penedès i carretera B-222.

En tots els casos, segons argumenta Pont, es prioritzen aquelles vies que presenten més desperfectes i les que suporten un major volum de trànsit. Complementàriament a aquests carrers l'Ajuntament preveu, també aquest 2018, asfaltar la zona blanca d'aparcament gratuït ubicada entre els carrers Piera i Calaf, que actualment presenta una superfície de terra força malmesa per les pluges.

Noves càmeres de control d'accés · Jordi Pont ha avançat, a més, que en les properes setmanes es durà a terme la instal·lació de dues noves càmeres de control d'accés en dos carrers de pas exclusiu per a veïns i serveis: al c/ Aurora des del c/ Sebastià Artés i a l'Av. Andorra des del c/ Sant Martí de Tous. A més, la regidoria de Qualitat Urbana també estudia ubicar una altra càmera de les mateixes característiques al c/ Galícia, en el seu accés des del c/ Òdena.