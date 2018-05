L'Ajuntament repararà la plataforma elevadora del CEIP Gabriel Castellà

L'Ajuntament d'Igualada durà a terme novament, el proper estiu, inversions per valor de 110.000 euros als centres escolars de titularitat municipal. Aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla Plurianual de Millora i Manteniment dels Centres Escolars, que pivoten conjuntament les regidories d'Ensenyament i de Qualitat Urbana. L'import destinat en aquesta ocasió suposarà que, des de l'any 2015, moment en què l'Ajuntament va adoptar regularment aquest pla d'inversions, s'hi hagin destinat aproximadament 440.000 euros.

Aquest pla especial es va incorporar en el seu moment al pressupost de la corporació precisament amb la voluntat de posar al dia i millorar gradualment els espais i recursos dels centres, respondre a les peticions i demandes dels equips directius i de les AMPAs i reforçar les actuacions de manteniment que ja s'executen de manera regular en escoles i altres instal·lacions municipals.

Aquests 110.000 euros previstos, permetran substituir el paviment de dues sales de la llar d'infants La Lluna; reparar la plataforma elevadora i substituir diversos envidraments del CEIP Gabriel Castellà; instal·lar un descalcificador, afegir una barana a l'edifici d'administració i adoptar mesures dissuasòries contra els coloms a la façana Sud del CEIP Ramon Castelltort; substituir la bomba de calor del CEIP Emili Vallès; renovar la fusteria de la balconada i afegir mesures preventives contra la legionel·la al CEIP Garcia Fossas; i adequar els talussos del CEIP Dolors Martí. En total, doncs, seran sis els centres educatius de titularitat municipal que enguany seran objecte aquest estiu del pla plurianual de millora i manteniment.

La regidora d'Ensenyament, Patrícia Illa, defineix aquest pla d'inversions, que es desenvolupa any a any, com "un pla viu que respon a les necessitats detectades pels equips responsables dels centres, per les seves associacions de mares i pares i pels serveis tècnics municipals". Illa afegeix que "els centres escolars són edificis que pateixen un desgast molt important i, amb aquesta iniciativa que duem a terme des del 2015, volem anar més enllà del simple manteniment i contribuir a la seva modernització i posada al dia". Els departaments responsables de vetllar per aquest pla porten un registre actualitzat de les necessitats de cada centre i cada estiu, quan s'atura l'activitat lectiva, es duen a terme les obres corresponents, prioritzant aquelles considerades més urgents.