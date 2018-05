La que ha estat nomenada consellera de Salut pel president de la Generalitat, Quim Torra, la igualadina Alba Vergés, ha assegurat en declaracions a Regió7 que assumeix "amb enorme responsabilitat" i càrrec de màxima representant del govern en una conselleria de tant pes com és la de sanitat. "Responsabilitat amb el compromís amb el dret a la salut, amb el sector i amb el país", ha afegit.

Vergés serà la futura consellera de Salut un cop s'hagi celebrat l'acte de presa de possessió, un acte que inicialment està previst per dissabte, però que està condicionat a la publicació del decret dels nomenaments al Diari oficial de la Generalitat, i el president espanyol, Mariano Rajoy, encara no s'ha decidit a fer-lo publicar). Vergés ha manifestat que actuarà "sense oblidar mai d'on venim, ni la feina feta pel conseller Toni Comín (ara exiliat a Bèlgica)", perquè consdiera que tenir present aquests darrers mesos que han trasbalsat el país "és el millor inici per començar".

Tot i que afirma que el Parlament es va disoldre i es va cessar el govern "injustament", Vergés veu que "ara pertocava recuperar les institucions i posar-les altre cop a mans i al servei dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya".

"No oblidem que el govern és a la presó i exili, com el Conseller que em precedeix i la Carme Forcadell i farem tot allò que ens sigui possible des de la recuperació de les institucions per continuar amb el mandat del poble". "Són allà per haver-ho fet, nosaltres, que venim darrere, no defallim", conclou Vergés.