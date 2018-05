Detenen una noia per robar les joies als pisos on anava a netejar i després vendre-les

Els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora domèstica que està acusada de robar joies valorades en 20.000 euros en domicilis de Martorell on treballava. La jove, de 24 anys, hauria comès el furt i s'hauria venut les joies. En una d'aquestes operacions, el propietari de la botiga on anava a vendre va sospitar que no eren joies seves i va avisar la policia.

La sospita va ser una inscripció amb una de les joies. Gràcies a aquesta inscripció es va poder contactar amb la víctima i veure que es tractava d'un robatori, segons han explicat fonts policials.

A partir d'aquest fet els investigadors van relacionar la sospitosa amb més robatoris. La gran majoria de les peces van ser retornades als seus legítims propietaris.

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir, el dijous 24 de maig, la suposa autora del robatori, una dona espanyola, de 24 anys, i veïna de Martorell. Se l'acusa de quatre delictes de furt en cases del municipi de Martorell on havia treballat. Ha quedat a disposició judicial.