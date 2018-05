El nou govern català podria fer un repòquer de càrrecs igualadins

El nou govern de la Generalitat ha provocat un important canvi polític a Igualada que podria no haver acabat encara. Alba Vergés, diputada d'ERC i vicepresidenta quarta de la mesa del Parlament, és la futura consellera de Sanitat (dissabte prendrà possessió del càrrec). Àngels Chacón (PDeCAT) feia compatible fins ara la seva feina com a directora general al departament d'Empresa i la regidoria de l'Ajuntament d'Igualada, on es va presentar com a puntal de l'actual alcalde, Marc Castells. Chacón haurà de deixar el càrrec municipal per ser consellera. Laura Borràs, la que ha de ser consellera de Cultura, està casada amb el doctor Xavier Botet, que és l'actual president de Creu Roja Igualada. La incorporació de noves cares al govern com Ester Capella (diputada al Congrés per ERC) provocarà un altre moviment: Carolina Telechea, regidora a l'Ajuntament d'Igualada serà el seu relleu al Congrés. Telechea no està obligada a deixar l'acta de regidora per ser diputada al Congrés, i, de moment, no es produirà el relleu. Caldrà veure quina és la situació en que queda el govern de l'estat després del debat de la moció de censura i si s'accelera el procés electoral a l'estat.

Però la situació política encara podria donar més canvis. Un dels càrrecs que primer haurà de canviar el president Quim Torra és el del president del port de Barcelona, Sixte Cambra, que ja ha expressat la voluntat de deixar aquest càrrec i que està esquitxat per temes relacionats amb el cas 3%. I per aquest important despatx s'especula a PDeCAT que hi podria haver un nom: el de Mercè Conesa, que és l'actual presidenta de la Diputació i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. Si Conesa deixés l'ens provincial, qui tindria l'opció de presidir-lo atenent a la situació actual de càrrecs de la Diputació seria l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. És el vicepresident segon de la institució, però és el primer relleu del PDeCAT perquè el vicepresident primer és quota d'ERC, i el que no passarà és que hi hagi un canvi de color polític.

Fonts properes a l'entorn de Castells ahir a la tarda no van voler ni afirmar ni desmentir la possibilitat. En aquests moments, aquests fonts ho situen com una «especulació».

En els propers dies, Chacón presentarà la renúncia al càrrec de regidora, i la llista de Castells haurà de proposar a la Junta Electoral un nou regidor, que seguint l'ordre de la candidatura hauria de ser Jordi Segura. Ja havia estat regidor. Ara cal veure si Segura accepta el càrrec i si es fan canvis al govern de Castells.