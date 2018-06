La CUP adverteix que Igualada rep brossa que no es recull en el porta a porta de pobles

El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament d'Igualada s'oposa a la modificació del contracte de recollida de residus aprovada al Ple de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia perquè «és una despesa més pel consistori i els seus veïns, però també per la manca de valentia del govern Castells per millorar els nivells de reciclatge de la ciutat», segons els portaveus del grup. Els cupaires recorden que «la implantació de nous sistemes de recollida selectiva a la comarca ens obliga a repensar el nostre model» i insten al govern «a ser valents i caminar cap al model de recollida individualitzada com ja s'està fent a molts municipis veïns d'Igualada».

«La modificació del contracte, que té com a finalitat l'augment de la freqüència per recollir certes fraccions, respon a mesures correctives que haguessin tingut alguna incidència fa uns mesos però ara arriben massa tard", sostenen els cupaires, i argumenten que "les primeres xifres mostren que, des de la implantació del Porta a Porta als municipis veïns, que s'ha fet amb deficiències molt importants, el turisme de residus ha augmentat a Igualada».

En aquest sentit, la regidora de la CUP Eva Pedraza va recordar al Ple de l'Ajuntament que «en els darrers dies dos municipis anoiencs que ja apliquen el sistema Porta a Porta han anunciat que han recollit el 90% de residu selectiu, però les dades indiquen que aquesta xifra només correspon al 50% de participació de la població d'ambdues poblacions». La resta, el que no es recull als pobles, va a Igualada.