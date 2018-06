Vergés i Chacón posen l'accent igualadí a l'acte de presa de possessió

Mai abans la ciutat d´Igualada havia estat tan representada en el govern català. La republicana Alba Vergés i la demòcrata Àngels Chacón han pres possessió de les carteres de Salut i Empresa, respectivament, sota la mirada atenta dels polítics de la Catalunya Central que han seguit l´acte institucional al saló Sant Jordi del palau de la Generalitat. Un dels que estava entusiasmat és l´alcalde d´Igualada, Marc Castells, que afirmava estar il·lusionat i haver viscut l´acte de presentació del nou govern català "d´una forma especial" pel fet que hagi tanta representació igualadina en el flamant executiu. Ha recordat, a més, que la nova consellera de Cultura, Laura Borràs, està casada amb el president de Creu Roja a la capital de l´Anoia, el doctor igualadí Xavier Botet. "La veiem molt sovint a la ciutat i per a nosaltres com una igualadina adoptiva", deia Castells.

Per la seva banda, la igualadina Maria Senserrich, portaveu del PDeCat, explicava que ha viscut amb "emoció" l´acte de presa de possessió. "Per fi podrem tirar endavant els projectes de país, però a la vegada estem tristos perquè no tenim entre nosaltres al president Puigdemont i al consellers que estan a la presó a l´exili", destacava un cop acabat l´acte. També emfatitzava que les dues noves consellers igualadines s´ocuparan de dos àmbits molt importants, el de Salut i Empresa. "En certa manera són dues àrees que representen el país" i en aquest sentit es mostrava entusiasmada perquè Chacón, del mateix partit, assumís la cartera d´Empresa. "L´Anoia és una comarca industrialitzada", ha destacat.

Els polítics bagencs presents a l´acte que ha tingut lloc aquest dissabte al matí també estaven contents perquè al govern hagi dues representants de la Catalunya Central. "Som dues dones amb molta capacitat per assumir les carteres que ara encapçalen", deia l´alcalde de Sallent i president de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques, David Saldoni. Per la seva banda, el polític bagenc David Bonvehí afirmava estar content de que hi hagi dos membres del govern de la Generalitat que siguin de la regió central.

Tots també destacaven que han viscut amb molt emoció el reconeixement i record dels presos polítics i exiliats amb les famílies.